"Te veré en mis sueños": el emotivo homenaje de Bruce Springsteen en la ceremonia por el aniversario del 11-S

A ritmo de su conocida canción I'll See You In My Dreams (Te veré en mis sueños), el cantante Bruce Springsteen ha homenajeado a todas aquellas personas que perdieron la vida en el atentado del 11 de septiembre de 2001 , del que se cumplen ahora 20 años.

Se cumplen 20 años desde el fatídico atentado de 11 de septiembre de 2001 que acabó con la vida de casi 3.000 personas y, en un día de conmemoración como el de hoy, no han faltado los homenajes de políticos, actores y músicos para recordar a los fallecidos en el accidente.

Entre los presentes que pudieron disfrutar de este homenaje en directo, se encontraban algunos familiares de las víctimas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los ex mandatarios Barack Obama y Bill Clinton, además del cantante Bruce Springsteen, que puso la nota musical más emotiva para recordar a los fallecidos en el ataque terrorista.

El artista ha sido uno de los encargados de poner música a la mañana de recuerdo para las víctimas, justo antes de que se llevara a cabo el emotivo minuto de silencio en el Monumento Nacional al 11 de septiembre en Manhattan.

A ritmo de su conocida canción I'll See You In My Dreams (Te veré en mis sueños), el cantante, natural de Nueva Jersey, ha entonado esta emotiva balada de recuerdo a todas aquellas personas que perdieron la vida en el atentado del año 2001.

"Que Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas caídos, sus familias, sus amigos y sus seres queridos", anunciaba Springsteen antes de actuar ante todos los presentes en el solemne acto de homenaje. La actuación, improvisada y sin previo aviso, ha precedido un minuto de silencio a las 9:03 para las víctimas del ataque al World Trade Center.

'The Rising', un álbum de homenaje a las víctimas del 11-S

El propio Bruce Springsteen se ha mostrado siempre muy conmovido por lo que ocurrió en el World Trade Center hace ahora 20 años. Tanto es así que llegó a dedicar un álbum entero a los fallecidos y supervivientes de los atentados, The Rising, donde homenajea a las víctimas del derrumbe de las Torres Gemelas y recuerda el sacrificio hecho por los primeros en responder al ataque terrorista.

Y es que, aunque la mayor parte de las canciones fueron compuestas antes del 11-S, Springsteen se inspiró en estos ataques para la construcción del álbum, pocos días después de que tuvieran lugar, cuando un desconocido detuvo su coche cerca de él, bajó la ventanilla y le dijo: "Te necesitamos ahora".

Por ello, el cantante quiso visitar la zona del atentado un año después de que sucediera: "Llevé a mis hijos a la Zona Cero en julio. No había ido antes. Salimos a esa plataforma de visualización pública. Lo que es muy conmovedor allí abajo son las fotografías y los monumentos. Todas las caras sonrientes. Fotos de personas con sus familias en una tarde soleada en el patio. Gente con sus uniformes. Son un recordatorio de la vida que se ha ido. Encontré que esa vista era profundamente conmovedora, solo por la sensación de sacrificio", dijo Springsteen a la revista Rolling Stone.

"Creo que una de las cosas que sorprendió a la gente fue el tamaño del sacrificio realizado ese día. No hay nada que creo que pueda preparar a la gente para esto. Quiero decir, lo que sea que te paguen para ser bombero o policía, no te están pagando esto. Y eso va a algún punto central sobre cómo la gente experimenta su deber, su lugar en el mundo, su conexión con la gente que le rodea y con extraños completos. Si nos fijamos en los últimos veinte años, la gente podría decir: 'Oh, eso ha desaparecido de Estados Unidos'. Pero si miras de cerca, está ahí todos los días", aseguró con motivo del estreno de su disco en 2002.