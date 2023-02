El motivo por el que Miley Cyrus no tiene que incluir a Bruno Mars en los créditos de 'Flowers'

Flowers , el indiscutible nuevo éxito de Miley Cyrus, se ha relacionado desde su lanzamiento con When I was your man de Bruno Mars por sus referencias y por la relación que ésta última tiene con Liam Hemsworth . Analizamos por qué Miley no tiene que incluir a Mars en los créditos del tema.

El pasado 13 de enero Miley Cyrus lanzó Flowers, una canción que habla del amor propio y de superar una ruptura. Algo que muchos han relacionado directamente con su expareja, Liam Hemsworth, por varias razones.

El primer indicativo fue que la artista la lanzó el mismo día que el cumpleaños de su exmarido. La segunda, la respuesta directa desde otra posición al estribillo de When I was your man, éxito de Bruno Mars que además es la canción favorita de Liam, tanto que se la dedicó a Miley el día de su boda.

En su tema, Bruno le canta a un amor perdido al que le canta cosas como "espero que él te compre flores", "espero que él te lleve de la mano" o "espero que él te saque a bailar", haciendo referencia a la nueva pareja de su ex.

Como respuesta, Miley tomó algunas de estas frases creando un nuevo estribillo para su canción: "yo puedo comprarme flores", "puedo sostener mi propia mano" o "puedo sacarme a mí misma a bailar".

En este punto, es lógico que muchos han tenido la duda sobre si Miley debería incluir a Bruno Mars en los créditos de Flowers por inspirarse en su canción When I was your man.

Esto ha ocurrido en numerosas ocasiones con otros artistas. Por ejemplo, Ariana Grande incluyo en los créditos de 7 rings a Rodgers and Hammerstein por su tema My favorite things (1965); Olivia Rodrigo a Hayley Williams y Josh Farro en los créditos de Good 4 U por sus similitudes con Mistery Business de Paramore (2007); o Beyoncé. que acreditó a Fred McFarlane y Allen George en Break my soul por su parecido con Show me love.

Bruno Mars no debe que estar en los créditos de 'Flowers'

Sin embargo, en esta ocasión Miley Cyrus no debe incluir a Bruno Mars en los créditos de Flowers a pesar de que la letra se pueda considerar una respuesta a la que el artista lanzó en 2012.

Los ejemplos mencionados anteriormente que sí han incluido a autores de otras canciones en sus créditos, implican principalmente similitudes sonoras, ya sean en la melodía, en el ritmo o en la textura de producción. Nada de estas características de When I was your man se incluyen en Flowers.

Cuando Miley entona el estribillo de Flowers, lo hace con una carencia y una melodía diferente sin una similitud significativa a como Bruno Mars lo hace en su tema, a pesar de que pueda considerarse una respuesta a sus frases.

En este sentido, aunque Flowers haya servido como análisis para los seguidores de la artista y es muy probable que lo haya hecho con la intención de responder a Liam Hemsworth, tal como ha declarado Joseph Fishman, profesor de la Facultad de Derecho de Vanderbilt en Nashville y experto en derecho musical, legalmente no es necesaria ninguna licencia,