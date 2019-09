2015 está siendo sin duda el año de Taylor Swift, y como era de esperar todo apuntaba a que sería una de las protagonistas de la última edición de los Premios MTV Video Music Awards, celebrada la noche del pasado domingo en Los Ángeles.

La estadounidense se alzó con el premio principal, Video del Año, por la gran producción de Bad Blood. Pero su divertido Blank Space, donde se vuelve loca de celos, también hizo que se llevará los galardones de Mejor Vídeo Femenino y Mejor Vídeo Pop. Por último también ganó junto a Kendrick Lamar la Mejor Colaboración por el ya mencionado Bad Blood.

Por su parte, Bruno Mars y Mark Ronson se alzaron con el Mejor Vídeo Masculino por Uptown Funk mientras Nicki Minaj hacía lo propio con el Mejor Vídeo Hip Hop con su Anaconda.

En cuanto a las actuaciones destacaron especialmente la de apertura con Nicki Minaj y la de cierre con la presentadora de la gala, Miley Cyrus. La rapera inauguraba la noche con un espectacular modelito rojo sentada en un trono interpretando Trini Dem Girls cuando para sorpresa de todos se le unió al medley Taylor Swift, también de rojo, para cantar a dúo The Night Is Still Young y terminar con Bad Blood, zanjando la discusión que tuvieron por las nominaciones con un 'cuestionable' abrazo.

Del cierre se encargó la polémica Miley Cyrus con un llamativo mono de colores y la peluca con rastas rubias con la que se presentó la pasada semana en el Show de Jimmy Fallon donde explicaba por qué enseñaba los pechos. Lo mejor de su actuación fue aparecer rodeada de Drag Queens que la acompañaron en su coreografia.

También destacó Justin Bieber, que después de estar dos años ausente volvía al escenario para presentar sus singles Where Are Ü Now / What Do You Mean? y cuya actuación terminó llorando muy emocionado.

LISTA COMPLETA DE GANADORES:

Video of the Year: Taylor Swift & Kendrick Lamar – Bad Blood

Best Male Video: Mark Ronson & Bruno Mars - UpTown Funk!

Best Female Video: Taylor Swift - Blank Space

Artist to Watch: Fetty Wap

Best Pop Video: Taylor Swift - Blank Space

Best Rock Video: Fall Out Boy - Uma Thurman

Best Hip-Hop Video: Nicki Minaj - Anaconda

Best Collaboration: Taylor Swift & Kendrick Lamar – Bad Blood

Best Video with a Social Message: Big Sean, Kanye West & John Legend – One Man Can Change the World

Best Choreography: OK Go - I Won’t Let You Down”

Best Art Direction: Snoop Dogg - So Many Pros”

Best Cinematography: Flying Lotus & Kendrick Lamar - Never Catch Me

Best Direction: Kendrick Lamar - AlrightBest Editing: Snoop Dogg - So Many Pros

Best Visual Effects: Jack Ü & Justin Bieber - Where Are Ü Now

Best Editing: Beyoncé - 7/11

Best Song of Summer: 5 Seconds of Summer - She’s Kinda Hot

Video Vanguard Award: Kanye West