Muere Mario Martínez, mítico fundador y guitarrista de La Unión

El mundo de la música está de luto. Mario Martínez, mítico guitarrista de la banda La Unión, ha fallecido tras casi seis años luchando contra el cáncer.

Así lo ha anunciado el grupo en sus redes sociales, donde han lamentado la muerte del mítico músico, que formó parte de la banda durante más de 30 años: "Amigos, hoy es un día muy triste para La Unión. Mario Martínez , pieza clave en nuestra historia, participe y creador de grandes momentos y canciones, nos ha dejado después de una larga lucha. Todo mi apoyo y mas sentido pésame a su familia. Vuela alto Mario. DEP", escribían en Twitter.

Desde 1982, año en el que La Unión despejó, Mario Martínez estuvo ahí como una de las piezas clave del grupo junto a Rafa Sánchez y Luis Bolín, junto a los que interpretó temas tan míticos como Hombre lobo en París o Sildavia.

Luchaba contra un cáncer de laringe

El guitarrista dejó la banda en el año 2015, tras anunciar que le había sido diagnosticado un cáncer de laringe después de su inesperada ausencia en los escenarios durante semanas.

"Quería daros las gracias por vuestras muestras de cariño e interés en estos meses en los que he estado ausente. También deciros que recientemente me han detectado un cáncer de laringe del cual estoy ya recibiendo tratamiento y que me tendrá alejado de los escenarios durante un tiempo", explicó en aquel momento Mario Martínez.

Así, todavía entonces, el músico soñaba con la posibilidad de volver a la música: "Es una larga carrera en la que espero llegar lo antes posible a la meta para volver a estar con todos vosotros. El cáncer es como el mar, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Aprovechar la ocasión para insistir en la importancia de acudir al médico ante cualquier síntoma por simple que parezca".