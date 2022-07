Murda Beatz, el novio de Anitta: de producir el su último éxito a robar su corazón

Anitta es una cantante muy libre y no se le había conocido ninguna pareja oficial durante los últimos años. Controvertida donde las haya, siempre ha afirmado hacer lo que el corazón le pedía en cada momento y que, lejos de etiquetas, disfrutaba de su soltería y del amor con absoluta libertad.

¿Pero cuál es la sorpresa que ha dado la cantante brasileña de 29 años a sus seguidores recientemente? Pues nada más y nada menos que sus inesperadas muestras públicas de amor. Se trata de una de las pocas veces que ha hablado abiertamente y sin tapujos de una relación sentimental.

El afortunado ha sido nada más y nada menos que el productor de su último single No Más, que vio la luz el 8 de julio y en los que colabora con Pharrel, Quavo y J Balvin.

Ahora bien, ¿Qué se sabe del afortunado que le ha robado el corazón a la exitosa artista?

Murda Beatz, productor musical

De nacionalidad canadiense, Murda Beatz nació el 11 de febrero de 1994 en Fort Erie, Ontario. Nacido de un guitarrista, desde muy pequeño sintió una atracción especial por la música.

Beatz se enamoró por primera vez de la batería cuando era un niño y durante su adolescencia comenzó a hacer maquetas solo por diversión. Lo que nunca pudo imaginar es que su gran hobby se convertiría en una profesión y en aquel trabajo con el que tantas noches había soñado.

Según contó el productor en una entrevista con The Medizine en junio de 2019, a pesar de que sus padres respaldaron su interés en la música, insistieron en que también debía prestar atención a sus estudios.

Murda Beatz, productor canadiense de 29 años // Getty Images

Por esta razón, a pesar de su innegable talento, terminó sus estudios obligatorios en Fort Erie Secondary. No obstante, lejos de comenzar una aventura universitaria, la música tomó las riendas de su vida y no se ha separado de él jamás.

Frente a los deseos de su familia, el productor canadiense de 28 años abandonó el país con esperanzas de triunfar en Chicago, en Atlanta y en diversas ciudades de Estados Unidos. Tal y como contó en la entrevista, al principio vendía sus ritmos al mejor postor por una cantidad miserable solo para llegar a fin de mes. No obstante, tras convertirse en sinónimo de esfuerzo, trabajo duro y espíritu de superación, en septiembre de 2014 decidió que era hora de pasar una hoja profesional como productor.

Murda Beatz se ha ido forjando de manera gradual su buena reputación a través de colaboraciones con artistas de la talla de Nicki Minaj, Gucci Mane, Drake, Future, 6ix9ine, Migos, Young Scooter y Miley Cyrus.

Actualmente es un reputado DJ, productor y arreglista de sonido conocido por ser uno de los mejores productores en el sector musical.

No obstante, si conseguir llegar tan alto dentro del ámbito musical no es tarea fácil, el joven de 28 años ha logrado lo impensable: hacer que la diva brasileña se enamore de él profundamente.

De hecho, la intérprete de Envolver aseguraba recientemente en una entrevista con Interview que está profundamente enamorada y que no tiene que fingir sonrisas: "Salgo con la persona pensando que nos vamos a casar y tener hijos. Creo que voy a morir con él cogido de las manos y vamos a ser enterrados en el mismo cementerio uno al lado del otro".

Anitta, muy enamorada

Estas conmovedoras palabras solo fueron el principio de lo que se avecinaba. De hecho, en el mes de junio, la intérprete de La Loto publicó unas stories en su cuenta de Instagram donde podía apreciarse en su cuello una espectacular y pesadísimo collar de diamantes en el que el nombre de Murda reposaba brillante contra su clavícula.

No sabemos si este collar habrá sido un regalo de su chico por el nuevo tema No Más en el que han trabajado juntos o simplemente es la forma que tiene Anitta de "colgarse", nunca mejor dicho, un enorme cartel de "no disponible" delante de sus seguidores, pero esta vez en el cuello en vez de en la frente.

De lo que no nos cabe duda es de que está enamoradísima.

A su lado en las buenas y en malas

La artista brasileña no está viviendo su mejor momento. A pesar de que Anitta está en plena gira presentando sus canciones en directo por todo el planeta, se ha visto obligada a cancelar sus próximos conciertos priorizando su salud.

¿El motivo? La cantante sufre endometriosis, que le provoca unos intensos dolores que solo pueden solventarse mediante cirugía en su caso. La brasileña ha explicado a través de un hilo de Twitter que ya lleva nueve años sufriendo estos dolores de los que desconocía su procedencia.

Además, ha confesado que durante este tiempo ha probado todo tipo de tratamientos y técnicas por parte de los médicos, e incluso recomendaciones que había leído por Google, sin éxito alguno.

Frente a esta situación, Anitta ha estado acompañada en todo momento de sus seres queridos, entre los que destaca una visita muy especial que ha incendiado las redes sociales.

Se trata de su actual pareja, Murda Beatz, quien lejos de separarse de ella, ha estado cada segundo a su lado, apoyándola y demostrando que sus sentimientos son verdaderos.