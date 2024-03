Música para el 8M: canciones de las que extraer importantes lecciones feministas

A lo largo de la historia, la música se ha usado como vía de escape, una manera de divertirnos o de matar el tiempo escuchando algo para no sentirnos solos. Pero con el paso del tiempo ha ido adquiriendo diferentes significados, e incluso ha llegado a convertirse en un símbolo de múltiples causas.

Generación tras generación, las artistas también han usado la música como altavoz para dar visibilidad a temas de gran importancia como la violencia de género, defender el feminismo, denunciar injusticias, o para sacar a la diosa que llevan dentro, sentirse empoderadas, y hacer que otras mujeres se sientan de la misma manera.

Por ese motivo, con la llegada del Día Internacional de la Mujer, sacamos a relucir un listado de temas que se han convertido en himnos feministas o de amor propio, con los que las artistas han podido mostrar sus propios sentimientos y vivencias, y dar voz a los de otras mujeres que merecen ser escuchadas.

A veces en clave de humor, a veces de manera desenfadada, de reivindicativa... Hay canciones para cada uno de estos momentos, y hemos seleccionado algunos de los mejores hits para que tú no tengas que hacerlo. Compartimos contigo la lista de canciones de las que puedes sacar una lección feminista ¡Atentx a sus letras!

Zorra - Nebulossa

Ya sé que no soy quien tú quieres

Entiendo que te desespere

Pero esta es mi naturaleza

Cambiar por ti me da pereza

Perra - Rigoberta Bandini

Esto de nacer mujeres en el tiempo de Despentes

Es difícil, no sé por dónde empezar

Si yo pudiera ser perra, por favor, dejadme serlo

Solo pido ir sin correa a pasear

Ella - Bebe

Hoy vas a ser la mujer

Que te dé la gana de ser

Hoy te vas a querer

Como nadie te ha sabio querer

Hoy vas a mirar pa' lante

Que pa' atrás ya te dolió bastante

Una mujer valiente, una mujer sonriente

Mira como pasa

Las Babys - Aitana

Quiero bailar perreando toda la noche

Con las babies

Quiero brindar por un amor que nunca fue (hoy no)

Sorry, baby (sorry)

La niña de la escuela - Lola Índigo

Soy aquella niña de la escuela

La que no te gustaba ¿me recuerdas?

Ahora que estoy buena, paso y dices

¡Oh, nena, oh, nena! (yeah)

Sakura - Rosalía

Si tienes 60 y te endiablas cuando una mujer frontea

Es que no has aprendo ná, es que tienes un problema

Monotonía - Shakira

Bebé, yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí

Sesión 53 con Bizarrap - Shakira

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

Run the World - Beyoncé

Some of them men think they freak this like we do

(Algunos chicos creen que lo hacen mejor que nosotras)

But no they don't

(Pero no, no es así)

Flowers - Miley Cyrus

Started to cry, but then remembered I

(Empecé a llorar, pero luego recordé que yo)

I can buy myself flowers

(Puedo comprarme flores)

The Man - Taylor Swift

I'm so sick of running as fast as I can

(Estoy tan harta de correr tan rápido como puedo)

Wondering if I'd get there quicker if I was a man

(Preguntándome alcanzaría el éxito más rápido si fuera un hombre)

Pantera en Libertad - Mónica Naranjo

Mírame, sé perdonar,

Pero soy mujer respétame

Yo vivo en libertad

Not my responsability - Billie Eilish

Tu opinión sobre mí, no es mi responsabilidad

Girls Just Want to Have Fun - Cyndi Lauper

Some boys take a beautiful girl

(Algunos chicos toman una hermosa chica)

And hide her away from the rest of the world

(Y la esconden lejos del resto del mundo)

I wanna be the one to walk in the Sun

(Yo quiero ser la que camine en el sol)

De una vez - Selena Gomez

De una vez por todas, ah, ah-ah

Soy más fuerte sola, ah, ah-ah, ah

Y es que no me arrepiento del pasado

Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas

Pero ahora este pecho es antibalas

Ain't your mama - Jennifer Lopez

I ain't gon' be cooking all day, I ain't your mama

(No voy a estar todo el día cocinando, no soy tu madre)

I ain't gon' do your laundry, I ain't your mama

(No voy a hacer tu colada, no soy tu madre)

I ain't your mama, boy, I ain't your mama

(No soy tu madre, chico, no soy tu madre)

When you gon' get your act together?

(¿Cuándo vas a espabilar?)

All About That Base - Meghan Trainor

'Cause every inch of you is perfect

(Porque cada centímetro de tí es perfecto)

From the bottom to the top

(De los pies a la cabeza)

No - Meghan Trainor

If I want a man, then I'ma get a man

(Si quiero un hombre conseguiré un hombre),

But it's never my priority (hey)

(Pero nunca es mi prioridad)