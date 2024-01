Nicki Minaj para un concierto mientras cantaba 'Starships' y dice que nunca más volverá a interpretarla

Hay muchos artistas que terminan odiando algunas de sus canciones, incluso temas que los convirtieron en estrellas, como le sucede a Nicki Minaj.

La trinitoestadounidense se encontraba dando un concierto en el E11EVEN de Miami por año nuevo, cuando los primeros acordes de Starships empezaron a sonar. En ese momento, la cara le cambió y se notaba que no tenía muchas ganas de interpretarla, aunque lo hizo.

No pasaron ni diez segundos cuando pidió a su equipo que detuvieran la música porque no quería seguir. "Esperad. Psic, psic, psic, psic. Ya no interpreto esa canción. No me gusta, ¿qué queréis que haga?", dijo con una actitud bastante enfadada al ver que los asistentes se enfadaban con ella. Acto seguido, exclamó "canción estúpida" y le pusieron Superbass.

No es la primera vez que Nicki dice públicamente que no le gusta Starships. En 2020, contó durante una entrevista en Pollstar Live que estaba harta de interpretarla: "Odio Starships, quiero decir, ¿Starships?' Me pregunto: '¿Por qué hice eso?' Realmente pienso eso cada vez que lo escucho".

Se trata de uno de los singles más exitosos de Minaj, estrenado en 2012 como parte del disco Pink Friday: Roman Reloaded. Llegó al primer puesto en 15 países y entró en el Top 10 de la lista Billboard Hot 100 durante 21 semanas consecutivas en 2012.

👉 Nicki Minaj planea cantar con Rihanna en la versión completa de su disco 'Pink Friday 2'