Nicki Minaj filtra la primera canción de su nuevo disco 'Pink Friday 2'

Nicki Minaj está preparando todo su arsenal musical.

La rapera lleva desde Queen, el disco que publicó en 2018, sin lanzar un proyecto completo, pero se ha encargado de seguir estrenando canciones que se han convertido rápidamente en hits en ese intervalo, con especial mención a su Super Freaky Girl, una versión de la famosa canción de Rick James en 1981, Super Freak, que lanzó en 2022, con la que la artista ha logrado su primer número uno en solitario en Estados Unidos. No es la primera vez que Nicki conseguía ser el número uno en Billboard, pero sí en hacerlo con una canción en solitario que debutó en este puesto desde 1998, cuando el título fue de Lauryn Hill con su canción Doo Wop (That Thing).

Todo lo que se sabe de 'Pink Friday 2', el nuevo disco de Nicki Minaj

Minaj cambió la fecha de lanzamiento del disco el pasado junio, retrasando el día hasta el próximo 17 de noviembre de 2023. Todo a favor de la calidad del proyecto: "Confía en mí, valdrá la pena la espera... pero como estoy cambiando la fecha un poco, me gustaría darles un pequeño sorbo de un poco más de té del álbum para que no tenga que ser maldecido", contaba en su cuenta de X -red social más comúnmente conocida como Twitter-, antes de compartir el nombre del disco y la fecha definitiva de lanzamiento.

Pink Friday 2 hace referencia al álbum debut de la artista, que salió al mercado en 2010 bajo el nombre Pink Friday. Gracias a él, Minaj se hizo con el premio a Mejor Álbum Rap/Hip-Hop en los American Music Awards.

A continuación, Nicki prometía compartir próximamente la portada del álbum y auguraba empezar con la gira alrededor del primer trimestre de 2024.

La sorpresa ha llegado cuando, este lunes, la cantante ha publicado un vídeo en el que aparece interpretando un fragmento de 45 segundos de lo que será uno de los sencillos que formen parte de Pink Friday 2.

Sus seguidores han enloquecido con este pequeño tráiler, sin poder imaginar lo que vendrá cuando puedan escuchar el trabajo completo de la rapera en este nuevo álbum de estudio, que sería el quinto de su discografía.

Unas horas después de compartir las primeras melodías de su próxima etapa, Minaj ha publicado la letra y ha especificado en otro tweet: "One writer ✍🏽 on the entire song", aclarando que son letras que salen de su puño.

Nicki Minaj ha sido nominada a los premios MTV VMA a Artista del Año junto a Shakira, Taylor Swift, Beyoncé, Doja Cat, Karol G. Seis nombres de mujeres de seis nominaciones que han supuesto un pleno de mujeres en la categoría, algo que ha marcado un hito en la historia de estos premios, que nunca lo habían visto antes.

Letra de 'Pink Friday 2'

Begging me to stay | Rogándome que me quede

And then you walk away | Y luego te alejas

There’s something that you wanted to say | Hay algo que querías decir

I was in a rush | Yo estaba en un apuro

and you said you were crushed. | y dijiste que estabas aplastado.

But I said I’d be back, it’s ok… | Pero dije que volvería, está bien...

I wish I’da hugged you tighter the last time that I saw you | Desearía haberte abrazado más fuerte la última vez que te vi

I wish l didn’t waste precious time that night when I called you | Desearía no haber perdido un tiempo precioso esa noche cuando te llamé.

I wish I remembered to say I’d do anything for you | Desearía haber recordado decir que haría cualquier cosa por ti

Maybe I pushed you away because I thought that I’d bore you | Tal vez te alejé porque pensé que te aburriría