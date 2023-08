Hito histórico: pleno de mujeres nominadas a Artista del Año en los Premios MTV VMA

Seis nominaciones, seis mujeres.

Ya sabemos las nominaciones de los Premios MTV VMA 2023 y, como siempre, no nos han dejado indiferentes. Mucho menos este año, cuyas nominaciones en la categoría a Artista del Año han dejado un hito histórico. Pleno: seis artistas de las seis nominaciones con las que cuenta el galardón son mujeres:

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Se trata de la primera vez en la historia que esto sucede.

Los VMA, las siglas en inglés según las que también se reconoce a estos distinguidos premios, introdujeron la categoría Artista del Año en 2017. Pero esta edición tenemos doblete; además de ser el primer año en la historia que todas las nominadas son mujeres, también en la primera vez que dos de las nominadas provienen de la música latina.Bad Bunny fue el primer artista latino en ser nominado en esta categoría en 2022. Además de ganar.

Las artistas también protagonizan las nominaciones a Vídeo del año, en las que seis de los siete nombres son de mujeres. Attention de Doja Cat, Flowers de Miley Cyrus, Super Freaky Girl de Nicki Minaj (con el que consiguió su primer número uno en solitario), vampire de Olivia Rodrigo, Kill Bill de SZA y Anti-Hero de Taylor Swift.

La séptima es para Unholy, la colaboración de Smith & Petras, que convirtió a los cantantes en los primeros solistas abiertamente no binario y transgénero, respectivamente, en tener una canción número 1 en el Billboard Hot 100.

Taylor Swift lidera las nominaciones a los Premios MTV

Taylor Swift, una de las nominadas a Artista del Año, lidera esta edición los Premios MTV. La autora de Midnights , que está arrasando con su gira The Eras Tour y cuyo fenómeno ha sido comparado por The New York Times con el de Madonna o Michael Jackson, cuenta con ocho menciones.

Además de su nominación a mejor artista, su megaéxito Anti-Hero aparece hasta en siete listas: Mejor Pop, Canción del Año y Vídeo del Año, Dirección, Cinematografía, Efectos visuales y Edición. Casi nada.

Taylor Swift - Anti-Hero (Official Music Video)

A Swift la siguen SZA, con seis menciones y Doja Cat, Kim Petras, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo y Sam Smith, con cinco nombramientos cada una. A continuación, las artistas BLACKPINK, Diddy y Shakira, con cuatro nominaciones cada una. cual).

Esta vez los MTV han agregado una categoría más a sus distinguidos premios: los mejores afrobeats. Se trata de la tercera categoría específica de género incluida en los VMA en lo que llevamos de siglo, además de la reservada a la música latina (2006) y el K-pop (2019). Las otras cinco listas específicas de género se introdujeron en el siglo pasado: rock (1989), alternativa (1991), R&B (1993) y pop y hip hop (ambas en 1999).

Los premios MTV VMA 2023 se celebrarán el próximo 12 de septiembre en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.