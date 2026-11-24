Nil Moliner anuncia 'Nexo World Tour', con conciertos en Europa, América y más fechas en España
Nil Moliner quiere continuar sobre los escenarios en 2027 y anuncia una gira internacional con su disco NEXO.
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Después de llenar 2026 con conciertos en festivales y otros recintos tras el estreno de su disco NEXO, Nil Moliner anuncia su proyecto más ambicioso: NEXO World Tour.
El catalán se recorrerá ciudades europeas y americanas y ampliará sus paradas en España a lo largo de 2027 en un año en el que el intérprete de Me acuerdo de ti promete darlo todo sobre los escenarios.
A través de un teaser cómico en el que llevan la gran estatua de las iniciales de NEXO a cuestas por la carretera, Nil Moliner anuncia esta ambiciosa gira. "Si llegamos tarde a alguna ciudad, ya sabes por qué es...", expresa el cantante en redes sociales.
Este tour comienza en febrero de 2027 con un concierto en Ámsterdam, y hay fechas de la gira hasta mayo, aunque se esperan más confirmaciones.
Las fechas anunciadas de 'NEXO World Tour'
- Ámsterdam - 17 de febrero
- París - 18 de febrero
- Londres - 20 de febrero
- Dublín - 21 de febrero
- A Coruña - 09 de abril
- Bilbao - 10 de abril
- Pamplona 16 de abril
- Valencia - 04 de mayo
- Murcia - 15 de mayo
- Sevilla - 21 de mayo
- Málaga - 22 de mayo
- Barcelona - 28 de mayo
La gira también tendrá parada en Santiago de Chile, Bogotá y Ciudad de México, pero los conciertos todavía no tienen fecha.