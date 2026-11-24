Después de llenar 2026 con conciertos en festivales y otros recintos tras el estreno de su disco NEXO, Nil Moliner anuncia su proyecto más ambicioso: NEXO World Tour.

El catalán se recorrerá ciudades europeas y americanas y ampliará sus paradas en España a lo largo de 2027 en un año en el que el intérprete de Me acuerdo de ti promete darlo todo sobre los escenarios.

A través de un teaser cómico en el que llevan la gran estatua de las iniciales de NEXO a cuestas por la carretera, Nil Moliner anuncia esta ambiciosa gira. "Si llegamos tarde a alguna ciudad, ya sabes por qué es...", expresa el cantante en redes sociales.

Este tour comienza en febrero de 2027 con un concierto en Ámsterdam, y hay fechas de la gira hasta mayo, aunque se esperan más confirmaciones.

Las fechas anunciadas de 'NEXO World Tour'

Ámsterdam - 17 de febrero

París - 18 de febrero

Londres - 20 de febrero

Dublín - 21 de febrero

A Coruña - 09 de abril

Bilbao - 10 de abril

Pamplona 16 de abril

Valencia - 04 de mayo

Murcia - 15 de mayo

Sevilla - 21 de mayo

Málaga - 22 de mayo

Barcelona - 28 de mayo

La gira también tendrá parada en Santiago de Chile, Bogotá y Ciudad de México, pero los conciertos todavía no tienen fecha.