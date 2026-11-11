Niña Pastori, reconocida como Leading Lady en los Latin Grammy 2026

La semana de los Latin Grammy tiene un año más aroma español. Después del Premio a la Excelencia Musical que recogió Alaska este lunes, Niña Pastori fue reconocida este martes en la ceremonia Leading Ladies of Entertainment 2026.

La cantante de Cádiz, representante de la nueva ola del flamenco, recibió este homenaje en un evento privado en el que también se premió a Sandra Jiménez, directora regional y responsable de música para Latinoamérica y US-Latin en YouTube; Salomé Limón, productora, compositora e ingeniera de sonido; y María Fernández, directora de operaciones de Sony Music Entertainment Latin Iberia.

"Que seas una artista de flamenco lo hace para mí todavía más especial porque el flamenco es una música de minorías y cuesta un poquito más. Así que feliz y orgullosa y lo celebro con todas mis compañeras, artistas flamencas, cantaoras y bailaoras... Es un honor, de verdad que sí", dijo a los medios antes de inicio de la ceremonia.

Los Latin Grammy han elegido a Niña Pastori en esta edición para celebrar su amplia trayectoria dentro del flamenco y también su experimentación reciente en géneros tropicales que le ha merecido una nominación en la edición de 2026.

Niña Pastori está candidata en la categoría Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Color Faunia, un disco diferente que le podría hacer ganar su séptimo Latin Grammy. Los seis anteriores los ganó en las categorías Mejor Álbum Flamenco y Mejor Álbum Folclórico.

Color Faunia es un trabajo arriesgado para la propia artista. "Me sacó de mi zona de confort. Ha sido un riesgo y un atrevimiento, pero siempre he hecho cosas así desde que empecé mi carrera, aunque mantengo mis raíces y mi forma de cantar, que es flamenca y que no se puede negar, porque es como el color de mis ojos", aseguró en una entrevista en Los Angeles Times.

"Pero siempre me ha gustado introducirme un poquito en otras músicas, probar otras cosas. En este caso, hemos hecho la Fania, que para mí ha sido un gustazo, un aprendizaje total. Y lo he disfrutado muchísimo", señaló para destacar también que en 2012 hizo algo similar con el disco Llámame como soy. "Y en otros trabajos, porque el flamenco y la salsa tienen mucho ver y tienen mucho parecido en la rítmica, en la rumba y en muchas cosas. Ha significado poner mi cariño, mi corazón y mi alma, porque no sé trabajar de otra manera".

Además de la nominación y ser reconocida como leading lady, Niña Pastori es una de las encargadas de presentar la Premiere de los Latin Grammy junto a la cantante y compositora mexicana Lila Downs y la artista brasileña Daniela Mercury.