Nuevas entradas concierto Lola Índigo en Madrid: precio, dónde comprarlas y a qué hora salen

Lola Índigo ha tenido que cambiar de planes. Su concierto del sábado 14 de junio ya no podrá hacerse en el Santiago Bernabéu y de ahí que la artista haya tenido que encontrar una nueva ubicación para el show. Será ese mismo día en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid y la buena noticia es que hay nuevas entradas a la venta.

La cantante de La Reina, que había hecho SOLD OUT en el estadio merengue en solo cuatro horas, ha decidido abrir un nuevo cupo de tickets para que un mayor número de fans puedan disfrutar de una noche inolvidable. El cambio de estadio se presenta como una oportunidad única para que los que no lograron comprar entradas en la primera fase de venta lo puedan hacer ahora.

A qué hora salen las entradas a la venta

Las entradas salen a la venta este domingo 9 de marzo a partir de las 13:00 horas. Como siempre, el consejo para asegurarse la compra es entrar antes en la taquilla virtual y hacer cola.

Dónde se compran las entradas

La venta de entradas se pone en marcha a través de la web oficial de la cantante: tienda.lolaindigomusic.com.

Cuánto dinero cuestan

El precio de las entradas no es todavía oficial, pero se puede intuir si nos fijamos en los precios iniciales de las entradas para el concierto del Santiago Bernabéu. Las más baratas entonces eran de 30 euros y las más caras, de 58. El precio que se marcó para pista era de 39 euros.

Los precios de las entradas para el concierto de Lola Índigo en el Bernabéu:

Pista general: 39 euros

Grada 1: 58 euros

Grada 2: 49 euros

Grada 3: 43 euros

Grada 4: 37 euros

Grada 5: 30 euros

Persona movilidad reducida: 49 euros

Acompañante persona movilidad reducida: 49 euros

Grada 1 - visibilidad reducida: 58 euros

Grada 2 - visibilidad reducida: 49 euros

¿Qué pasa si ya tenías entradas para Lola Índigo?

Las entradas compradas previamente para el concierto del Santiago Bernabéu son válidas para el Metropolitano. De hecho, quienes las adquirieron en marzo de 2024 habrán recibido ya un mail informativo —se han enviado entre los días 6 y 8 de marzo— con la nueva ubicación. Las entradas válidas para acceder al estadio se enviarán los días previos al concierto.

La localidad será lo más equivalente posible a la que se compró para el Bernabéu. La organización ha advertido que la distribución de asientos varía entre los dos estadios, no será posible replicar exactamente la ubicación original.

Por su parte, los que no quieran ir al concierto del Metropolitano, porque no puedan o porque no estén de acuerdo con la ubicación, pueden solicitar el reembolso del 9 de marzo a las 10:00 horas al día 23 de ese mes a las 09:59. Hay dos formas de hacerlo: a través de la web de Lola Índigo, si se compraron en esta vía, o escribiendo al mail info.spain@gtstalent.com si la compra fue a través del Real Madrid.