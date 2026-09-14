Oasis anuncia dos conciertos en Barcelona en 2027: fechas, precios y cómo comprar las entradas de su regreso a España

Oasis vuelve de gira. Tras el gran éxito de su regreso a los escenarios con el Oasis Live '25, los hermanos Gallagher expanden su fenómeno fan en directo a nuevas ciudades.

"Tras un periodo de reflexión, 'La fuerza cultural pop más dañina de la historia reciente británica' se ha declarado en plena forma y volverá a levantar el ánimo del público. Ven a presenciarlo. ¡Será un espectáculo imperdible!", presenta Oasis en redes sociales al dejar al descubierto que pasarán por ciudades Glasgow, Múnich, Ámsterdam, París, Roma y Las Vegas el año que viene con su gira Oasis Live '27.

Y después de casi dos décadas sin pisar España, Liam y Noel anuncian dos conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona para 2027: serán los días 10 y 11 de julio cuando la banda británica toque en la Ciudad Condal.

Todas las fechas de la gira de Oasis 2027

Glasgow: 21, 23, 25, 28 y 29 de mayo

Manchester: 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 y 26 de junio

Munich: 3 de julio

Barcelona: 10 y 11 de julio

Amsterdam: 16 y 17 de julio

París: 23 y 24 de julio

Roma: 29 y 30 de julio

Boston: 10, 13 y 14 de agosto

Las Vegas: 20,21 y 24 de agosto

Castillo de Slane: 4 y 5 de septiembre

Knebworth: 11, 12, 18 y 19 de Septiembre

Venta única para ver a Oasis con código

A diferencia de como suele suceder en espectáculos de estas magnitudes, los fans de Oasis no tendrán dos oportunidades para conseguir entradas para sus conciertos.

Los hermanos Gallagher han anunciado que no habrá "venta general". Y para acceder a la preventa exclusiva, debes registrarte a través su página web antes del 17 de septiembre a las 17:00 horas en España.

El grupo advierte que los fans que estén inscritos a su newsletter también deben registrarse en el mencionado formulario. Esta medida es "debido a la demanda extremadamente alta que se prevé para Oasis Live '27, y con el objetivo de ofrecer a los fans reales la mejor oportunidad posible d conseguir entradas, se ha establecido un proceso de registro para poder acceder a la venta de entradas".

La página web adelanta: "Los usuarios registrados serán seleccionado al azar para recibir un código único. Registrarse no garantiza que recibas un código ni que puedas comprar entradas en caso de recibirlo".

Precios de las entradas de los conciertos

Aunque todavía no hay información oficial sobre el precio de las entradas de los conciertos de Oasis, si nos basamos en su reciente gira de regreso a los escenarios podemos estimar cuánto costará cada tipo de ticket, y parece que dependerá de cada ciudad:

Estadio Principality de Cardiff - 73,00 libras (sentado) y 150,00 libras (de pie)

Manchester Heaton Park - 148,50 libras (de pie)

Estadio Wembley de Londres - 101,75 libras (sentado) y 151,25 libras (de pie)

Estadio Murrayfield del Edinburgh Scottish Gas - 74,00 libras (sentados) y 151,00 libras (de pie)

Croke Park de Dublín - a partir de 86,50 euros

Todo apunta a que las entradas irán de los 85 euros a los 160 euros, pero habrá que esperar a la publicación de informaciones oficiales.