En los ojos de Rosalía: esta es su perspectiva en los conciertos de Motomami tour

Con un escenario en el festival Lollapalooza de París a reventar, Rosalía puso fin el pasado sábado 22 de julio a la era Motomami. Una gira y un disco que se han convertido en un hito de la música.

Después de casi un año desde su primer concierto en julio de 2022 en Almería, inaugurando la exposición de un trabajo que ha recibido las mejores críticas, la catalana se retira a descansar tras haber conseguido enloquecer al mundo entero con un show por todo lo alto que escondía una pequeña sorpresa para sus seguidores.

Tras un domingo de descanso para reposar todas las emociones vividas, Rosalía ha vuelto este lunes a TikTok con un vídeo que revelaba una parte —hasta ahora desconocida— del espectáculo motomami. Se trataba de la visión que tiene la artista al comienzo del concierto. Lo que ve Rosalía cuando las luces se encienden, empieza el show y suenan los primeros retazos del tema con el que abre cada uno de ellos: Saoko. Un comienzo que ya se ha convertido en un icónico símbolo sobre el escenario.

Con una cámara colocada en el casco de motomami con el que sale al escenario, vemos como vería la artista, en plano subjetivo. Empezamos viendo sus manos con guantes de motera, que gatean por el suelo para llegar a las escaleras que dan acceso al escenario. Allí, Rosalía choca el puño con los técnicos que tiene a cada lado y se santigua, para después coger el micrófono.

Una vez llega al escenario, se esconde detrás de sus bailarines, que están colocados en piña. Cuando estos se colocan formando un pasillo, descubrimos el inmenso público del Lollapalooza, que grita al escuchar los primeros bits de Saoko.

Rosalía le entrega se quita el caso para entregárselo a uno de sus bailarines y el vídeo termina tras su reconocible: "Chica, ¡qué dices!", que inaugura la canción.

En el pie del vídeo, la cantante escribía "Motomamieseternoooooo". Y razón no le falta. A pesar del fin de gira, la música y el arte que ha creado es algo que perdurará siempre.

La despedida virtual de Rosalía

La intérprete de Candy aprovechó el mismo día para compartir con todos sus seguidores una última reflexión sobre el fin de la era motomami y algunas instantáneas de cómo ella ha vivido este final, con un selfie, en el que aparece con unas imponentes gafas motomami, una foto de ella rendida sobre el suelo del escenario del Lollapalooza, otra dándose un baño, de unos cisnes... Que muestran una etapa de descanso muy merecido para la cantante.

"🦋🩻🩹 Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a la vida, a mi familia, mi equipo y a todos los que me apoyáis es de x vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. ❤️Gracias a todxs lxs motomamis del mundo x haberme dado tanto amor durante todo este tiempo", compartía en su perfil de Instagram y Twitter, para terminar agradeciendo: "A todos y cada uno de vosotros quiero que sepáis que os adoro y nunca os doy por sentado porque le dais sentido a lo que hago y sois lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto🥹 r".

¡Desliza para ver todas las imágenes!

El último proyecto de la catalana ha sido un impacto irrevocable en la música que ha superado cualquier expectativa sobre la cantante, que venía de lanzar en 2018 el proyecto que la colocó en el panorama internacional, El Mal Querer.

Una creación vanguardista y rompedora que ha hecho historia.