Olivia Ridrigo suma un nuevo concierto en Barcelona para su gira 'The Unraveled Tour'

Olvia Rodrigo anunció recientemente que realizaría su gira The Unraveled Tour, con la cual recorrería todo el mundo, con paradas incluidas en nuestro país.

Ahora, hemos recibido la buena noticia de que Oliva amplia el número de paradas en nuestro país con una nueva fecha en Barcelona.

Este concierto, que tendrá lugar el 5 de mayo de 2027, se suma a los otros dos ya anunciados y la preventa de entradas ha iniciado hoy mismo.

Fechas de Olivia Rodrigo en Barcelona

Sábado 1 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30

Domingo 2 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30

Miércoles 5 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30

Cómo comprar entradas

La preventa para las fechas de Olivia Rodrigo en Barcelona ha comenzado este martes 5 de mayo a las 12:00 y termina el miércoles 6 de mayo a las 22:00 hasta agotar existencias.

Sin embargo, si no te registraste antes del lunes 4 de mayo o no has reservado el próximo disco, no tendrás el código para acceder a la preventa.

Si no tienes suerte en la preventa, aún tienes una última oportunidad de conseguir entradas en la venta general deljueves 7 de mayo a las 12:00-

Las entradas pueden adquirirse a través de LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Al igual que en la preventa, cada persona podrá comprar un máximo de cuatro tickets.