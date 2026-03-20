Olivia Rodrigo anticipa su nuevo álbum: son "canciones de amor tristes"

Olivia Rodrigo, la voz adolescente más global de la música, está muy cerca de publicar su tercer álbum de estudio. La estadounidense de 23 años debutó en 2021 con SOUR, uno de los discos más exitosos de la década. Ahora, tras GUTS (2023), la artista tiene prácticamente terminado su nuevo trabajo discográfico.

Así lo desvela en su reciente entrevista con British Vogue, donde comenta que le faltan por escribir dos o tres canciones para terminar el proyecto. "Fue un reto creativo escribir desde un lugar de alegría", dice. "Cuando estás experimentando esa conexión con alguien, o sintiéndote realmente bien, no estás dándole vueltas a la cabeza pensando en poemas agridulces".

"Cuando te sientes bien, no estás dándole vueltas a la cabeza pensando en poemas agridulces"

Muchos artistas experimentan dificultades a la hora de componer si su vida se encuentra más o menos estable, y eso le ha ocurrido a Rodrigo. Pero ha sabido sobreponerse a este reto, y así lo confirma la revista, que ha tenido la oportunidad de escuchar tres temas: "Las canciones te transportan al instante, son cinematográficas y tan íntimas que no puedo ni siquiera atreverme a mirarla mientras escucho", reseña Amel Mukhtar.

En este sentido, la periodista asegura que las teorías de los fans eran ciertas: "Todas son canciones de amor, pero específicamente sobre la obsesión y la ansiedad que conlleva, o la depresión cuando tu amante se ha ido". Por su parte, Rodrigo asegura que son "canciones de amor tristes": "Me di cuenta de que todas mis canciones románticas favoritas eran hermosas porque tenían un matiz de miedo o anhelo".

A todo esto, hay que sumarle nuevos detalles. La página web de Olivia Rodrigo se ha teñido de rosa, dejando entrever que este será el color protagonista de su nueva era artística.

La música pop se caracteriza por crear un universo completo alrededor de los álbumes que permitan a los fans crear narrativas, y el tercer disco de la estadounidense parece seguir esta tendencia.