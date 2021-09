Alanis Morissette denuncia que fue víctima de una violación múltiple con 15 años

A sus 47 años, Alanis Morrisette ha decidido hablar por primera vez en público del infierno que vivió durante su adolescencia. Lo ha hecho en unas desgarradoras declaraciones para el documental Jagged, producido por HBO y que acaba de ser presentado en el Festival de Cine de Toronto.

"No das tu consentimiento con 15 años, eran pedófilos"

En el film, la cantante recuerda el difícil proceso que tuvo que poner en marcha para curar sus heridas. "Tuve que hacer años de terapia para admitir que había habido parte de victimización por mi parte", asegura la canadiense, que durante años se justificaba a sí misma por aquellos horribles episodios.

"Yo siempre me decía que fue consentido, pero luego recordaba 'Ey, tenías 15 años, no das tu consentimiento con 15 años'. Ahora ya digo: eran todos unos pedófilos. Es una violación de menores", explica.

A esa edad, la artista acababa de ganar un talent show infantil en Canadá y con el dinero del premio grabó su primer sencillo, Fate Stay with Me. Poco después, en 1992, con su primer disco ya en el mercado, su carrera comenzó a despuntar internacionalmente.

Aunque no desvela las identidades de sus agresores, la cantante deja una indirecta para la industria de la música, que no le brindó el apoyo necesario. "Se lo dije a algunas personas, pero hicieron oídos sordos", cuenta en el documental, grabado en su casa de California.

No lo contó para proteger a su familia

Morrisette ha explicado que guardó silencio durante tantos años para proteger a su familia y futuras parejas sentimentales.

"El hecho de que yo no contara información específica sobre mi experiencia como adolescente fue por querer proteger: proteger a mis padres, proteger a mis hermanos, proteger a las futuras parejas", asegura. Además, la artista ha roto una lanza a favor de todas esas mujeres que son cuestionadas solo por dar su testimonio años más tarde de los hechos.

"Sabes que mucha gente dice: ¿Por qué esa mujer esperó 30 años? Y yo digo 'a la mierda'. No esperan 30 años. Es que nadie escuchaba. Su sustento fue amenazado o su familia fue amenazada", dijo.

La ganadora de 7 Premios Grammy protagoniza Jagged para HBO, pero no es el único documento audiovisual en el que ha participado. En Take Your Pills, de 2018, habla del consumo de las drogas y su impacto tanto en la música como en la sociedad estadounidense.