La Oreja de Van Gogh anuncia seis conciertos en Latinoamérica con un vídeo juntos: "Estamos muy felices"

La Oreja de Van Gogh cumple su promesa y anuncia las primeras fechas de conciertos en Latinoamérica con la gira Tantas Cosas que Contar Tour . De momento, el grupo ha anunciado seis shows donde Amaia Montero se reencontrará con los fans de la banda en países como Colombia o Argentina.

Lo prometieron y lo han cumplido. La Oreja de Van Gogh ha anunciado seis primeros conciertos en Latinoamérica con su gira Tantas Cosas que Contar Tour, la primera del grupo tras la vuelta de Amaia Montero. Todos los shows se celebrarán en marzo de 2027, año en el que la banda también tiene previsto actuar en festivales españoles.

Esta noticia coincide con las declaraciones que dio el bajista Álvaro Fuentes en Diario Córdoba, donde desveló a principios de julio que tenían pensado celebrar más conciertos en 2027 y 2028: "Este año nos centraremos en la gira aquí en España. El año que viene combinaremos unos conciertos en América con algunos festivales aquí, y el año siguiente nos gustaría ir a Europa, hacer París, Londres, Milán y algún sitio más", dijo.

Ahora, una parte de la promesa se ha hecho realidad y La Oreja de Van Gogh ha confirmado las primeras fechas en seis países del continente: Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina y Chile. El grupo cuenta con una sólida base de fans en Latinoamérica, por lo que todo apunta a que se anunciarán más conciertos próximamente.

"El sueño no sería completo sin Latinoamérica"

Para celebrar este reencuentro, los cuatro miembros actuales de la banda han grabado un vídeo: "Ahora mismo estamos recorriendo España en una gira que para nosotros es, literalmente, un sueño hecho realidad. Las canciones de siempre suenan más fuertes que nunca", empieza diciendo Xabi San Martín.

"El sueño no sería completo sin Latinoamérica, y ya por fin podemos anunciar las primeras fechas por allí", añade Haritz Garde antes de que Álvaro Fuentes enumere las ciudades que visitarán. Estamos muy felices de volver a cantar con vosotros una noche más. Os esperamos con el corazón abierto, como siempre. Os queremos", zanja Amaia Montero.

Fechas de La Oreja de Van Gogh en 2027 para Latinoamérica