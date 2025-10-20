La Oreja de Van Gogh incluye nuevas fechas para su gira 'Tantas cosas que contar'
La Oreja de Van Gogh incluye seis conciertos con los que repetirá varios destinos en su gira de cara al año que viene. Todo ello, en mitad de una venta de entradas con las que la banda está arrasando. Bilbao, Madrid, Donostia, Zaragoza, Barcelona, Valencia, A Coruña y Pamplona serán los destinos que repetirá la banda de Cuéntame al oído.
¿Por qué se ha retrasado la venta de entradas para la gira de La Oreja de Van Gogh y Aitana?
La Oreja de Van Gogh incluye nuevas fechas para su gira en 2026. Mientras la banda arrasa en su venta de entradas, la banda ha añadido varios conciertos. En total, los intérpretes de Rosas repetirán hasta ocho destinos de cara a su nueva gira: Bilbao, Madrid, Donostia, Zaragoza, Barcelona, Valencia, A Coruña y Pamplona.
De esta forma, la gira Tantas cosas que contar se compone de 24 conciertos con los que La Oreja de Van Gogh recorrerá España.
NUEVAS FECHAS DE LOVG 2026
- 10 de mayo - Bilbao - Bizkaia Arena BEC!
- 31 de mayo - Madrid - Movistar Arena
- 1 de agosto - Donostia - Illunbe Donista Arena
- 5 de septiembre - Valencia - Roig Arena
- 12 de septiembre - A Coruña - Coliseum
- 10 de octubre - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe
- 7 de noviembre - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 21 de noviembre - Pamplona - Navarra Arena
De esta forma, su gira queda de la siguiente manera:
- 9 mayo - Bilbao - Bizkaia Arena BEC!
- 10 de mayo - Bilbao - Bizkaia Arena BEC! NUEVA FECHA
- 28, 29 y 31 de mayo - Madrid - Movistar Arena NUEVA FECHA
- 6 junio - Albacete - Estadio José Copete
- 13 junio - Murcia - Plaza de Toros
- 26 junio - Sevilla - Live Sur Stadium
- 27 junio - Fuengirola - Marenostrum Fuengirola
- 10 julio - Gijón - Gijón Life
- 31 julio - Donostia - Illumbe Donostia Arena
- 1 de agosto - Donostia - Illunbe Donista Arena NUEVA FECHA
- 21 agosto - Santander - La Virgen del Mar
- 27 agosto - Valladolid - Pingüinos Arena
- 4 septiembre - Valencia - Roig Arena
- 5 de septiembre - Valencia - Roig Arena NUEVA FECHA
- 11 septiembre - A Coruña - Coliseum
- 12 de septiembre - A Coruña - Coliseum NUEVA FECHA
- 9 octubre - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe
- 10 de octubre - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe NUEVA FECHA
- 6 noviembre - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 7 de noviembre - Barcelona - Palau Sant Jordi NUEVA FECHA
- 20 noviembre - Pamplona - Navarra Arena
- 21 de noviembre - Pamplona - Navarra Arena NUEVA FECHA