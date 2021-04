Los chicos de BTS nunca dejan indiferente a sus seguidores. El grupo coreano acumula hordas de fans alrededor del globo, millones de ojos que están pendientes de cada paso que dan los miembros de la banda.

De hecho, hace solo unos días, los fanáticos españoles hacían trending topic las frase 'where is Spain' (dónde está España en castellano) tras darse cuenta de que España no estaba en la lista de países que dispondrán de la nueva colaboración de BTS y los restaurantes McDonald's: un menú especial inspirado en la banda coreana, el BTS Meal.

Así, queda claro que cualquier movimiento o actualización de la banda es analizado por millones de seguidores, los mismos que se habrán quedado un tanto sorprendidos al descubrir cómo los chicos de BTS han anunciado su próxima canción, Butter, la segunda que graban en inglés.

La banda publicaba en su canal de Youtube un vídeo de una hora de duración donde únicamente se ve un trozo de mantequilla derritiéndose poco a poco, en claro homenaje al titulo de la canción, Butter, que significa mantequilla en inglés.

Se trata de su segundo single grabado enteramente en inglés. Butter coge el relevo de la existoísima Dynamite, un tema que la banda de kpop ha convertido en número uno en las principales listas de ventas.

Según la periodista coreana Jae-Ha Kim, será un hit de ritmos dance/pop que hará las delicias de sus seguidores.