Pablo Alborán y Ana Mena se unen y lanzan 'Ave de paso', su primera colaboración

'Desde Málaga pa' el mundo'... Pablo Alborán ha estrenado uno de los temas de su último disco La cuarta hoja y se trata, ni más ni menos, que una colaboración con Ana Mena. La canción, Ave de paso, une por primera vez a estos artistas andaluces que tanto éxito están teniendo respectivamente en su carrera musical.

Esta es una de las muchas colaboraciones del nuevo álbum de Pablo, como por ejemplo con María Becerra (Amigos), Álvaro de Luna y Aitana (Llueve sobre mojado) o Leo Rizzi (4U).

"Este disco habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay mendigar amor donde no lo hay. de que algunas heridas también se curan con unas copas entre amigos y que en la vida, elijas el camino que elijas, siempre habrá alguien ahí. Es un disco positivo, porque al final todos sabemos que la vida no siempre es maravillosa, pero puede serlo dependiendo del cristal con que se mire. Uno no puede estar constantemente buscando un trébol de cuatro hojas; tú eres la cuarta hoja", decía el malagueño en sus redes.

Letra completa de 'Ave de paso'

Una de cal y otra de arena

Muerde toda mi luna llena

Un día quiere que me quede

Otro olvida lo que siente

De orilla a orilla

De beso a beso

Como un incendio a fuego lento voy preparando mi naufragio

Con este adiós mi último trago

No me está haciendo bien

No soy como antes me falta hasta el aire

Prefiero ser ave de paso

Sobrevolar el cielo antes del ocaso

Que mendigar amor dónde no hay corazón

Eso no trae nunca buena suerte

Prefiero ser ave de paso

Sobrevolar el cielo antes del ocaso

Que mendigar amor dónde no hay corazón

Eso no trae nunca buena suerte

Día y noche sueño tus besos pero la rabia te quiere lejos

Maldita manía de destrozarme la vida

Que complicado es cuidarte lo que había

Sé que me amenaza tu recuerdo

Tengo la cura del veneno

Porque ahora creo lo que veo

Lo que hay por fuera es peor por dentro

No me está haciendo bien

No soy como antes me falta hasta el aire

Prefiero ser ave de paso sobrevolar el cielo antes del ocaso

Que mendigar amor dónde no hay corazón

Eso no trae nunca buena suerte

Prefiero ser ave de paso sobrevolar el cielo antes del ocaso

Que mendigar amor dónde no hay corazón

Eso no trae nunca buena suerte

Por mucho que te diga seguirá la herida

Por mucho que te explique siempre nos castigas

¿Que forma de querer esa? o te marchas o te quedas

Prefiero ser ave de paso sobrevolar el cielo antes del ocaso

Que mendigar amor dónde no hay corazón

Eso no trae nunca buena suerte