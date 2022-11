Nuevo disco, nueva etapa. Acaba terminar su gira por Latinoamérica y su nuevo proyecto ya está a punto de ver la luz. Pablo Alborán no descansa y está a punto de estrenar La Cuarta Hoja, su sexto álbum de estudio.

El malagueño vuelve a desnudar su interior para transformar sus emociones y pensamientos en música, canciones que llegan con un aire renovado pero que conservan intacta su esencia. Con La Cuarta Hoja abre una nueva etapa y lo hace acompañado de su equipo de confianza y colaboraciones tanto nacionales como internacionales.

"No hay que mendigar amor donde no lo hay"

Dos años después del estreno de Vértigo (2020), el cantante de 33 años tiene todo preparado para estrenar las canciones que narran su estado actual. Temas alegres y con sonidos algo diferentes que retratan la evolución de un artista que se nutre de su alrededor y su entorno para inspirarse.

"Suele pasar que en ocasiones experimentas con sonidos diferentes, con patrones nuevos. Y la gente empieza a decir: 'Ah, mira, un nuevo Pablo Alborán'. Pero el artista sigue siendo el mismo. Vive los cambios que todo el mundo vive. Es inevitable que el paso de los años te impregne de nuevas ideas, de nuevos lenguajes, aunque la esencia original sigue siempre ahí", apuntaba en una reciente entrevista con Esquire.

'La Cuarta Hoja', el nuevo disco de Pablo Alborán // Warner

Pero el jovencito ingenuo que empezó su carrera hace ya más de diez años sigue ahí y continúa emocionándose como el primer día.

"No lo asimilo", decía a sus seguidores en Instagram, a los mismos que les ha explicado que La Cuarta Hoja es un disco que "habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay que mendigar amor donde no lo hay, de que algunas heridas también se curan con unas copas entre amigos. Y que en la vida, elijas el camino que elijas, siempre habrá alguien ahí. Es un disco positivo, porque al final todos sabemos que la vida no siempre es maravillosa pero puede serlo depende del cristal con el que se mire. Uno no puede estar constantemente buscando un trébol de cuatro hojas".

La composición es un auténtico desahogo para el artista, que no necesariamente vive en su propia piel todas las letras que sí que canta. "Me gusta recrear cosas que no me han pasado. ¿Qué sentiría si me hubiesen puesto los cuernos?", se pregunta en la charla con Jorge Alcalde.

La fecha de estreno de 'La Cuarta Hoja': día y hora

Quien haya hecho la precompra del nuevo disco de Pablo Alborán a través de los portales habilitados, podrás escucharlo de manera única y exclusiva el próximo jueves 1 de diciembre a las 22:00 hora española.

Para el resto del público, La Cuarta Hoja estará disponible el viernes 2 de diciembre a partir de medianoche, en todas las plataformas. Por la mañana, ya en horario comercial, el sexto disco de Pablo Alborán se podrá adquirir en todas las tiendas.

Las colaboraciones de 'La Cuarta Hoja'

Rodeado de grandes amigos y compañeros de la música nacional como internacional.

Aitana y Álvaro de Luna fueron los primeros en unirse al malagueño en Llueve sobre mojado, uno de los primeros adelantos que se pudieron escuchar del disco.

Con la argentina María Becerra explora las barreras entre el flamenco y los ritmos urbanos en un tema que mezcla lo mejor del sur con los toques que suenan en todo el mundo. Se hicieron Amigos de verdad.

Ave de paso es la unión con Ana Mena, un tema de momento inédito que a la malagueña le ha hecho mucha ilusión grabar con su compadre.

es la unión con un tema de momento inédito que a la malagueña le ha hecho mucha ilusión grabar con su compadre. Leo Rizzi y Carín León completan la lista de colaboraciones con 4U y Viaje a ningún lado, dos emotivas composiciones que prometen emocionar al público.

Tracklist de 'La Cuarta Hoja': todas las canciones