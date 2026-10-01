Pablo Alborán anuncia 'SINFØNICO', su próximo proyecto grabado en Abbey Road
Pablo Alborán ha mostrado a sus fans que ha estado trabajando en un nuevo proyecto: SINFØNICO. El malagueño ha desvelado que lo ha grabado en Abbey Road en Londres.
La importante reflexión de Pablo Alborán a raíz de su neumonía: "La vida me obligó a detenerme"
Pablo Alborán ha anunciado con mucha ilusión su próximo proyecto musical, y lo hace en pleno KM0 Tour.
El malagueño ha presentado en redes sociales su proyecto SINFØNICO. "El proyecto más importante de mi vida hasta la fecha ya está grabado. No hay mejor manera de celebrar nuestros 15 años", ha expuesto desde su cuenta de Instagram, junto a un teaser del artista en Londres y con músicos desde el Abbey Road Institute.
Aunque son pocos los detalles que se conocen de este nuevo proyecto, todo apunta a que será una versión sinfónica -como el nombre indica- del disco KM0.
"Es el primer proyecto que saco de manera independiente con mi sello propio SIRONA MUSIC. Y no puedo estar más emocionado", expresa el vocalista de Solamente tú.
De momento no se conoce fecha de estreno de SINFØNICO, pero los fans de Pablo Alborán ya están ansiosos por conocer más detalles de lo que está por venir.