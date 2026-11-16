Pablo Alborán desvela nuevas pistas sobre 'SINFØNICO': "Este disco es una forma de mostrar lo que soy"
Pablo Alborán comparte nuevos detalles sobre SINFØNICO, su próximo álbum de estudio que estará disponible el 18 de diciembre y del que ya hay una gira anunciada.
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Hace menos de una semana el artista malagueño nos desvelaba el proyecto que tenía entre manos: SINFØNICO, un álbum que busca celebrar los 15 años que ha cumplido su trayectoria musical y que promete ser el más personal de su carrera. "Este disco es una forma de mostrar lo que soy con la misma verdad en lo que se escucha y en lo que se ve", explica en la última publicación que ha compartido en redes.
Se desconoce si el cantante lanzará algún sencillo antes de dar a conocer SINFØNICO, pero, por el momento, son varias las pistas que ha publicado sobre este proyecto. "Este sinfónico nace de una necesidad: volver a mis orígenes y mostrarme con honestidad", dice en el vídeo que ha compartido.
En tiempos donde la inteligencia artificial puede recrear cualquier sonido, lo que Alborán busca es poner el foco en lo humano, en los procesos que se llevan a cabo hasta sacar una canción, prestando atención a "esas pequeñas imperfecciones que hacen única una interpretación", explica.
SINFØNICO será un álbum doble que contará con nuevas versiones de sus canciones. Por el momento, solo ha dado a conocer el título del primer acto, al que ha llamado HONESTIDAD. Esto, sumado a que lo haya descrito como "el proyecto más importante de su vida hasta la fecha" y que lo vaya a publicar de forma independiente bajo SIRONA Music, hace que cada día aumenten las expectativas.