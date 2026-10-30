Dua Lipa, SZA y Tame Impala, posibles cabeza de cartel de Coachella 2027

TMZ ha compartido algunos nombres del posible cartel del Coachella en su edición 2027, protagonizada por grandes artistas.

El cartel del Coachella siempre es un misterio, y aunque quedan meses para el festival de la edición de 2027, el evento musical anual que se celebra en abril ya está tomando forma.

Según ha podido saber TMZ, algunos artistas de gran renombre están a punto de confirmar su participación: Dua Lipa, SZA y Tame Impala estarían prácticamente confirmados como artistas principales.

Según las fuentes del medio estadounidense, los organizadores de Coachella también querían que BTS y Rage Against the Machine subieran al escenario, pero ambos grupos habrían declinado la propuesta.

TMZ ha declarado que será "próximamente" cuando se anuncie el cartel del festival. Cabe recordar que Coachella se celebra del 9 al 11 de abril y del 16 al 18 de abril.

Este 2026 Coachella contó con la presencia de algunos de los nombres más importantes de la música, entre ellos Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y KATSEYE. ¿Igualará o superará el cartel la próxima edición del festival?