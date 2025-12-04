Todos los conciertos de la gira 'LUX TOUR 2026' de Rosalía: ciudades y fechas

Rosalía, en una imagen del 3 de noviembre de 2025. | Getty Images

Rosalía ha vuelto a poner como locos a sus fans con el anuncio de su gira LUX TOUR 2026, la cual comenzará en la primavera del próximo año.

La gira dejará de lado los grandes estadios y será realizada principalmente en pabellones, encontrándose entre ellos el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi.

En total, la gira pasará por 17 países y realizará un total de 42 conciertos en esta gira con la que no solo cantará por primera vez en directo sus nuevas canciones en directo, sino que probablemente revivirá temas antiguos.

Cómo comprar las entradas

Los interesados en asistir a la gira de LUX en 2026 tendrán dos oportunidades para hacerse con las entradas de algún concierto. La primera en la preventa y la siguiente, dos días más tarde, cuando empiece la venta general.

Preventa - 9 de diciembre a las 10:00 horas y 11:000 horas

Venta general: 11 de diciembre a las 10:00 horas y 11: 00 horas

Todos los conciertos de 'LUX TOUR 2026'