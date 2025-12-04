Todos los conciertos de la gira 'LUX TOUR 2026' de Rosalía: ciudades y fechas
Con el estreno y éxito de LUX, era cuestión de tiempo que Rosalía anunciara fechas para la gira. ¡Y por fin ha ocurrido! A continuación, te contamos todas las fechas anunciadas hasta el momento.
Rosalía anuncia conciertos en Madrid y Barcelona con la gira 'LUX Tour 2026'
Rosalía ha vuelto a poner como locos a sus fans con el anuncio de su gira LUX TOUR 2026, la cual comenzará en la primavera del próximo año.
La gira dejará de lado los grandes estadios y será realizada principalmente en pabellones, encontrándose entre ellos el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi.
En total, la gira pasará por 17 países y realizará un total de 42 conciertos en esta gira con la que no solo cantará por primera vez en directo sus nuevas canciones en directo, sino que probablemente revivirá temas antiguos.
Cómo comprar las entradas
Los interesados en asistir a la gira de LUX en 2026 tendrán dos oportunidades para hacerse con las entradas de algún concierto. La primera en la preventa y la siguiente, dos días más tarde, cuando empiece la venta general.
- Preventa - 9 de diciembre a las 10:00 horas y 11:000 horas
- Venta general: 11 de diciembre a las 10:00 horas y 11: 00 horas
Todos los conciertos de 'LUX TOUR 2026'
- 16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena
- 18 de marzo – París, Francia – Accor Arena
- 20 de marzo – París, Francia – Accor Arena
- 22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion
- 25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum
- 30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena
- 1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
- 8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
- 9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
- 13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
- 22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome
- 27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome
- 29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena
- 1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena
- 5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2
- 4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center
- 8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center
- 11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden
- 13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena
- 16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden
- 20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center
- 23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center
- 27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena
- 29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum
- 3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena
- 6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena
- 16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena
- 24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
- 25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
- 1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- 2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- 10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena
- 15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG
- 19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey
- 24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
- 26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
- 3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico