El papel de Lady Gaga en el reencuentro de 'Friends'

Lady Gaga se ha sumado al proyecto Friends: The Reunion para participar en un divertido momento junto a Phoebe Buffay . La cantante no pudo decir que no a la propuesta porque se siente muy cercana al personaje de Lisa Kudrow.

Lady Gaga coge la guitarra en el reencuentro de Friends para interpretar una de las canciones más míticas de la serie. No, no es el I'll be there for you de la cabecera. Es aún mejor. Es Smelly Cat, probablemente la canción más conocida de las que interpretaba Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) en el Central Perk.

No hay vídeo todavía del momento, pero hay ya una primera imagen de Lady Gaga sentada en una banqueta alta con la guitarra en la mano. Es esta foto.

"Le pregunté a Lisa si estaría preparada para cantar Smelly Cat y dijo que sería divertido", contó en Variety el director Ben Winston sobre cómo surgió la colaboración ."Repasamos algunos nombres, y los dos pensamos que Gaga, si pudiéramos conseguirla, sería la mejor opción porque se asocia y se siente cercana a Phoebe de muchas maneras, como dice Gaga en el programa`[Friends: The Reunion]`".

"Fue un momento realmente bonito", continúa el director, que explicó que el ensayo fue in situ. "Nos sentamos allí, cada una con sus guitarra, y lo trabajamos allí mismo", añade.

Antes lo hizo Taylor Swift

No es la primera vez que Lisa Kudrow canta esta canción a dúo. Lo hizo también con Taylor Swift en 2015. La cantante la invitó a subirse al escenario, la actriz accedió y luego escribió en Twitter: "Taylor Swift es la mejor persona que he conocido. Eso fue divertido. Gracias, Taylor".

Smelly Cat es una canción hecha para el personaje de Phoebe Buffay. Los rumores dicen que la canción fue concebida en 1995 por el guionista de Friends Betsy Borns y que su idea inicial es que el apestoso fuese un perro y no un gato. La canción se iba a llamar Smelly Dog.