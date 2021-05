Lady Gaga revela que se quedó embarazada a los 19 años tras una violación

LO EXPLICA EN 'THE ME YOU CAN'T SEE'

Lady Gaga ha hecho una dura confesión en el primer capítulo de The me you can't see (Lo que no puedes ver de mí), el documental sobre salud mental de Oprah Winfrey y el príncipe Harry.

La artista ya explicó en varias ocasiones que cuando tuvo 19 años sufrió una agresión sexual por parte de un productor musical pero nunca ha querido revelar la identidad de su agresor ni dar más detalles sobre este traumático episodio.

Ahora, la artista ha ido un paso más allá revelando que se quedó embarazada en esa violación.

"Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’, y dije que no y me fui. Me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, y me quedé paralizada. Ni siquiera me acuerdo", ha empezado relatando.

"Primero sentí un dolor total, luego me quedé como insensible. Y luego estuve enferma durante semanas y semanas y después me di cuenta de que era el mismo que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina de la casa de mis padres porque estaba vomitando y enferma porque estaba siendo abusada", ha continuado explicando confesando que se encerró en el estudio para refugiarse del trauma.

Finalmente, Lady Gaga acudió al hospital debido a los fuertes dolores que sufría y se sorprendió cuando en lugar de un médico para tratar el dolor físico le trajeron a un psiquiatra.

Un trauma que todavía permanece

La cantante ha confesado que todavía sufre secuelas de este episodio traumático que le han llevado cerca del brote psicótico hace tan solo dos años, cuando ganó un Oscar en 2019 por A star is born (Ha nacido una estrella).

Además, ha reflexionado sobre sus experiencias pasadas con autolesiones y ha explicado que era la única forma en la que podía mostrar como se sentía por dentro: "Mi salud mental, pensé, era un problema cuando era muy joven. Solía ​​hacerme cortes cuando era muy joven [...] Creo que estos impulsos venían porque necesitaba mostrar mi dolor interior".

"¿Sabes por qué no es bueno cortarse? ¿Sabes por qué no es bueno tirarse contra la pared? ¿Sabes por qué no es bueno autolesionarse? Porque te hace sentir peor. Crees que te vas a sentir mejor porque le estás mostrando a alguien: 'Mira, me duele'. Pero no ayuda " ha finalizado.

A pesar de todo lo ocurrido, Lady Gaga ha concluido su intervención en el documental con una reflexión positiva: "Encontré la forma de salir de esto. Todo comenzó a cambiar lentamente".