Este sábado 21 de noviembre, Madrid ha celebrado su habitual encendido de luces de Navidad con un evento multitudinario en la plaza de Cibeles conducido por Carlos Latre. El plato fuerte de la noche ha llegado con Pastora Soler, quien ha puesto voz a la Navidad durante 13 minutos.

En total, la cantante sevillana ha interpretado cinco canciones: dos de su repertorio y tres villancicos. "Si alguien va a brillar esta noche, es alguien que lleva casi 30 años encima de los escenarios", ha dicho Latre para presentar a la artista. "Yo creo que es la mejor voz de nuestro país. Es un placer que esté esta noche una estrella de verdad, una estrella que ilumina", ha añadido.

Acto seguido, Pastora Soler ha iluminado la plaza de Cibeles con un vestido rojo y con un torrente de voz que ha llenado la capital al ritmo de Las casas del nacimiento, un villancico español muy popular en Andalucía.

Después, ha llegado el turno de dos de los temas más populares de Pastora Soler: La mala costumbre y Quédate conmigo, la canción con la que representó a España en Eurovisión 2012 y a la que se ha unido el coro góspel Black Light Gospel Choir, quien ha acompañado a la artista durante las dos interpretaciones restantes.

"¿Le cantamos un poquito a la Navidad? Buenas noches, Madrid, esto es muy impresionante. Vamos a cantar un poquito juntos, vamos a encender esta Navidad preciosa en esta ciudad maravillosa", ha dicho la cantante antes de hacer sonar otros dos villancicos: Blanca Navidad y Hoy es Navidad.

"Esto es un regalo. No llegamos a alcanzar hasta dónde llega la gente. Es un regalo poder cantarle a una ciudad que siempre nos abre los brazos, nos acoge y nos hace sentir en casa. Todos sentimos Madrid muy en nuestro corazón", le ha dicho a Carlos Latre al final de su actuación.

Además, Pastora Soler ha añadido que "la Navidad es para no trabajar mucho: "Es para pasarlo con la familia. Yo tengo dos niñas todavía muy pequeñas, y cuando hay niños en casa se disfruta mucho. A nivel general, para este país, pido mucha paz, mucha salud y mucha armonía".