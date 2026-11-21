Durante la Asamblea General Ordinaria del Real Madrid, José Ángel Sánchez ha adelantado la posibilidad de que vuelvan a celebrarse conciertos en el Bernabéu. "Sobre los conciertos, no existe a día de hoy ningún impedimento legal para celebrar los conciertos. Se interpusieron contra el club y contra mi propia persona una serie de acciones legales que la Audiencia Provincial de Madrid sobreseyó, y el club no puede ser imputado por estos hechos", ha dicho.

Aunque ha señalado que las obras de acondicionamiento acústico exterior aún no están finalizadas, "las del estadio han terminado y han mejorado bastante la situación inicial", unas declaraciones a las que ha añadido que se plantean volver pronto con la actividad de los conciertos.

En septiembre, Almeida dijo que no contemplaba cambiar la normativa

El pasado 1 de septiembre, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, insistió en que no contemplaba modificar la normativa sobre ruido para facilitar el regreso de los conciertos al Bernabéu y emplazó al Real Madrid y a los vecinos a trabajar junto al Consistorio para alcanzar una solución consensuada.

"Nosotros no tenemos prevista ninguna acción para cambiar el marco normativo en este sentido", contestó durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. "Si se quisiera volver a los conciertos en el Bernabéu, tenemos que trabajar junto con los vecinos y con el Real Madrid para que esto se pueda hacer", explicó.

Además, el alcalde precisó que, más allá de medidas para el cumplimiento de los niveles de decibelios, también era necesario abordar los problemas relacionados con los aparcamientos, las entradas y salidas del público, la movilidad, la seguridad, comportamientos incívicos y la limpieza posterior a los eventos: "Esperamos que pueda haber conciertos, pero nuestra aspiración es que, si vuelven y se celebran, sea siempre bajo la premisa de garantizar el descanso y el bienestar de los vecinos".

Así estaba la situación en junio

El pasado 10 de junio, el Real Madrid emitió un comunicado donde aseguró que "el Tribunal Supremo no ha dictado ninguna resolución sobre la legalidad de los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu".

"El procedimiento judicial promovido por una asociación vecinal continuará su tramitación ante el juzgado correspondiente. "Por tanto, no existe en este momento ninguna resolución judicial que haya declarado que los conciertos celebrados en el estadio fueran contrarios a la normativa urbanística o a las licencias aplicables", dijo el club hace cinco meses.

Entonces, la viabilidad de los conciertos en el Bernabéu estaba "sometida al mismo régimen de autorizaciones y controles administrativos que resulta aplicable a otros grandes recintos deportivos, como el estadio Metropolitano, donde estos días se están celebrando conciertos", explicó el Real Madrid.