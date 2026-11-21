Antonio Orozco pide "disculpas" por actuar con gripe en Vitoria: "Puede que tenga 39 de fiebre"
Antonio Orozco ha seguido adelante con su concierto en Vitoria a pesar de tener gripe: "Una de dos: o cantáis conmigo o me sacan en camilla al quirófano", ha dicho durante un discurso.
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La Gira de TU Vida de Antonio Orozco está llegando a su fin, pero antes ha aterrizado en Vitoria este viernes 20 de noviembre. Durante el espectáculo, el cantante ha concedido un discurso para pedir "disculpas" por celebrar el show con gripe.
"Agradecemos el abrazo tan grande que nos están dando hoy aquí. Quiero agradecer de todo corazón a dos personas que me han ayudado mucho en el día de hoy: dos médicos increíbles", ha empezado diciendo antes de confesar que la gripe le cogió "hace dos o tres días".
"No me puedo aguantar de pie", ha seguido contando. "Pero, antes de no venir aquí a cantar a Ávila, uy... Antes de no venir a cantar a Vitoria, al País Vasco", ha añadido, confundiendo Vitoria con Ávila. Un lapsus que el propio Antonio Orozco ha aprovechado para hacer una broma: "Os pido disculpas, sepan que esta noche estoy al límite de todo, pero quiero agradecer de todo corazón el cariño tan grande de toda la gente de Vitoria... y de toda Ávila también", ha dicho ante las risas del Fernando Buesa Arena.
El artista también ha dicho que "puede que tenga 39 de fiebre en este momento", por lo que este concierto podría ser "el más especial" de toda su vida, ha añadido también en tono de comedia. "Mi madre me decía: 'El que da todo lo que tiene, no se le puede pedir más'. Así que, esta noche, una de dos: o cantáis conmigo o me sacan en camilla al quirófano", ha zanjado.
A Antonio Orozco solo le quedan tres conciertos en España antes de terminar el 2026: uno en Salamanca y dos en Barcelona. Después, a partir de febrero de 2027, el artista viajará a América con fechas en Ciudad de México, Nueva York, Miami o Buenos Aires, entre otras muchas ciudades.