Paul McCartney dará dos conciertos en Madrid: cuándo, dónde y a qué precio comprar las entradas para su espectáculo en el WiZink

La espera se ha hecho larga, pero el espectáculo merecerá la pena. Paul McCartney ha anunciado dos conciertos en Madrid después de casi una década sin pisar capital desde su último concierto en 2016.

El legendario miembro de The Beatles dará dos shows los próximos 9 y 10 de diciembre en el WiZink Center como parte de su gira Got Back, donde sus fans podrán disfrutar de la combinación de algunos de los temas más míticos del grupo de Liverpool, como Let It Be, Live and Let Die o Hey Jude, y de su carrera en solitario, con grandes hits como Wings o Pipes of Peace.

Cuándo y dónde comprar las entradas y a qué precio

A pesar de que aún no se han desvelado todos los detalles relacionados con las entradas para los conciertos de Paul McCartney en Madrid los días 9 y 10 de diciembre, la organización de los eventos sí ha procurado la información para saber cuándo y dónde comprar los tickets.

Los acólitos del británico podrán acceder a la venta de entradas a partir del 21 de junio a las 10:00 horas en la página web oficial del WiZink Center y en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Desde Livenation.es también facilitarán el acceso a la preventa de las entradas para ver a Paul McCartney en Madrid a partir del 19 de junio a las 10:00 horas.

La organización ha indicado que el precio de las entradas para los conciertos del beatle en Madrid partirá desde los 45 euros (más gastos de gestión).