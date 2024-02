st. Pedro arrasa en Madrid al presentar 'Esta vida que elegí', una fusión de estilos canarios y latinos

Boleros, bachatas, tangos, salsas, merengues... El imaginario de st. Pedro abarca todos estos estilos musicales y ha querido reflejarlo en su nuevo disco Esta vida que elegí.

El cantante canario ha escogido este jueves Madrid para presentarlo ante un selecto grupo de fans, que ha disfrutado de un show 360º. Comenzando por temas más emotivos y desgarradores como su propuesta eurovisiva Dos extraños hasta sencillos bailables y perfectos para cualquier fiesta como No es lo que toca.

Pedro Hernández -su nombre real- se alimenta del cariño de sus seguidores y ha pedido en varias ocasiones durante el concierto que se animaran a cantar con él o incluso se atrevieran a bailar. No hacía falta que fueran expertos, ya que él mismo ha dicho entre risas que el baile tampoco era lo suyo.

Su álbum combina sus orígenes isleños con la cultura latina con la que entró en contacto tras pasar un tiempo viviendo en Miami (EEUU). Como ha revelado en más de una ocasión, el objetivo era volver a sus raíces y componer el tipo de música que sus padres escuchaban mientras limpiaban la casa o la que sonaba en las primeras verbenas a las que fue.

"Creo que ya di con mi identidad. Me siento muy cómodo en los géneros latinoamericanos clásicos, que al final son la esencia de Canarias. Soy más canario que el gofio y me va a costar sacarme del maguismo canario de Tejina —pueblo en el que nació—, que me encanta", dijo hace meses en una entrevista.

Esta vida que elegí llega pocas semanas después de su increíble actuación para el Benidorm Fest, que por poco consigue ser la representante de España en Eurovisión. Se alzó con 139 puntos y una de las opciones favoritas del jurado, sin embargo, el voto popular hizo que el micrófono de bronce fuera para el dúo Nebulossa y su Zorra con 156 puntos.

El tracklist completo de 'Esta vida que elegí'

El disco está formado por 13 canciones, cada una de un estilo distinto:

Intro

Dos extraños

No es lo que toca

Romance

El perdón

La pistola (interludio)

La pistola

Tango del cora

Danzón

El idiota

Un beso

Dos extraños (Cuarteto de cuerda)

Una fusión canaria y latina, así es la propuesta de st. Pedro para su nuevo disco que no cabe duda que dará mucho de que hablar.