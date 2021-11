La historia detrás de 'All Too Well': ¿qué pasó entre Jake Gyllenhaal y Taylor Swift?

La historia de 'All Too Well': ¿qué pasó entre Jake Gyllenhaal y Taylor Swift? // GTRES

Taylor Swift se encuentra metida de lleno en la batalla por intentar recuperar los derechos de su música. Ahora, el lanzamiento de Red (Taylor's Version) ha vuelto a traer a la escena algunas de sus canciones más míticas y también, algunas de sus rupturas más recordadas.

Este nuevo álbum de la cantante estadounidense contará con treinta canciones, incluidas algunas de las colaboraciones más esperadas de los últimos años con Phoebe Bridgers, Chris Stapleton e incluso Ed Sheeran. Además, también incluirá pistas que fueron compuestas para este disco, pero que finalmente no aparecieron en él.

Lo que esconde el videoclip de 'All Too Well'

Entre el nuevo contenido que la cantante ha querido lanzar para el estreno de Red (Taylor's Version) se incluye un exclusivo cortometraje de All Too Well, protagonizado por los conocidos Sadie Sink (Stranger Things y Fear Street) y Dylan O’Brien (El corredor del laberinto y Teen Wolf). El videoclip, escrito y dirigido por la propia Taylor Swift, tendrá una duración de 10 minutos y estará presentado en formato 35mm.

Según la propia cantante explicó en una entrevista de noviembre de 2020 con la revista Rolling Stone, Red fue su "único álbum de ruptura real". Ahora, la reedición del disco y el lanzamiento de All Too Well ha vuelto a traer a la escena la relación que inspiró el disco: la que mantuvieron Taylor Swift y Jake Gyllenhaal en el año 2010.

Ahora, muchos especulan sobre qué se esconderá detrás del nuevo videoclip de Taylor Swift y muchos apuntan a que podría tratarse de la historia no contada sobre su relación con Gyllenhaal.

De hecho, los fans de la cantante creen que la elección de Sadie Pink y Dylan O'Brien como protagonistas del video no es casual: ambos tienen una diferencia de edad muy similar a la que tenían el actor y Swift en el momento de su relación, y se parecen bastante a ellos físicamente.

Sadie Sink y Dylan O'Brien en 'All Too Well' // YouTube

¿Qué pasó entre Taylor Swift y Jake Gyllenhaal?

En 2010, Taylor Swift protagonizó, junto al actor Jake Gyllenhaal, uno de los romances más sonados de la última década. La pareja comenzó a salir en octubre de ese mismo año y, aunque solo estuvieron juntos durante tres meses ‒se separaron unos días antes de la víspera de Año Nuevo‒, esa relación dio para mucho: la propia Taylor le dedicó todo un álbum de canciones al intérprete de Donnie Darko, el conocidísimo Red.

Los rumores comenzaron cuando ambos fueron vistos en el famoso programa de Saturday Night Live junto a la actriz Emma Stone, anfitriona del programa esa noche. En aquel momento, Taylor Swift tenía 20 años y Jake Gyllenhaal, 29, una gran diferencia de edad para la época, algo que la cantante no ha dejado de reseñar en las letras de sus canciones.

Desde entonces, la pareja comenzó a dejarse ver en eventos y restaurantes, acrecentando los rumores de que entre ambos existía algo más que una bonita amistad. La confirmación casi oficial llegó en diciembre de ese mismo año, cuando Taylor y la hermana de Jake, Maggie Gyllenhaal, fueron vistas de paseo por la calle, lo que demostró que ambos tenían una relación muy formal y en la que habían incluido ya a sus propias familias.

Sin embargo, el cumpleaños de Taylor fue un punto de inflexión para la pareja, pues Jake no asistió a la cita por "trabajo", algo que no gustó mucho a la cantante. Para disculparse por su ausencia, el actor le regaló una guitarra de 11.000 dólares firmada por Chet Atkins y una pulsera de diamantes de 100.000 dólares.

Aún así, esta ausencia no hizo más que acrecentar los rumores de que la relación entre ambos se había estancado. La confirmación de la ruptura, por su parte, llegó algo más tarde y, poco después, la cantante comenzó a escribir Red, un disco absolutamente dedicado a su expareja.

La historia detrás de 'All Too Well'

Entre las conocidísimas canciones de Red, All Too Well fue una de las que más destacó por la crudeza de sus letras. Esta fue, además, la primera canción que Taylor escribió sobre su relación con Gyllenhaal, con una versión inicial que superaba los 20 minutos y que tuvo que ser acortada para ser incluida dentro del álbum.

Esta fue la canción en la que Taylor se desahogó sobre el fracaso de su relación y sobre sus sentimientos hacia el actor, y ahora, en esta nueva versión, podremos conocer algunos de los versos que fueron excluidos de la versión de estudio de 2012.

En esta canción, se menciona una bufanda que Jake le regaló a Taylor cuándo comenzaron a salir y que ella olvidó en la casa de Maggie. Según se especula, esta bufanda es un símbolo de su virginidad y, por ello, Taylor ya no puede recuperarla: "Y dejé mi bufanda en casa de tu hermana / Y tú todavía la tienes en tu cajón, incluso ahora".

En esta nueva versión, la cantante también ha incluido un dardo para su expareja. Y es que, a pesar del paso del tiempo, parece que las mujeres con las que se relaciona a Jake Gyllenhaal, de 40 años, no envejecen: su pareja actual, Jeanne Cadieu, tiene 25 años, una edad similar a la que Taylor tenía cuando comenzaron su relación. En referencia a esto, Swift ha cantado lo siguiente: "Y nunca fui buena contando chistes / Pero el remate es: 'Yo envejeceré, pero tus amantes siguen teniendo mi edad.'"

Jake Gyllenhaal y su novia Jeanne Cadieu. // GTRES

Lo que está claro es que este nuevo lanzamiento dará mucho que hablar durante los últimos meses, especialmente sobre los detalles que no conocemos de la ruptura entre Taylor Swift y Jake Gyllenhall.