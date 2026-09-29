Pignoise celebra los 20 años de 'Anunciado en Televisión' con una gira en su honor en 2027

Pignoise continúa celebrando su historia y anuncia una nueva gira para 2027. La banda se embarca en la gira Anunciado en Televisión, con la que conmemora los 20 años de uno de los discos que marcó un antes y un después en su trayectoria y que se convirtió en parte de la banda sonora de toda una generación.

Publicado originalmente en 2006, Anunciado en Televisión catapultó a Pignoise al éxito con canciones como Nada que perder y Te entiendo, dos temas que quedaron especialmente ligados a Los hombres de Paco y que contribuyeron a consolidar a la banda como uno de los nombres fundamentales del pop punk nacional de los 2000.

Dos décadas después, Pignoise recupera este álbum con una reedición y lo lleva de nuevo a las salas para reencontrarse con las canciones que marcaron aquella etapa y con un público que ha crecido junto a ellas.

La gira será una oportunidad para volver a cantar en directo algunos de los grandes éxitos de la banda y celebrar 20 años de un disco que sigue formando parte del imaginario musical de toda una generación.

La gira Anunciado en Televisión, la más ambiciosa del grupo hasta el momento, arrancará el 22 de enero en Bilbao y recorrerá 15 ciudades a lo largo de 2027, pasando por Asturias, A Coruña, Alicante, Zaragoza, Barcelona, Málaga, Granada, Sevilla, Valencia, Gran Canaria, Tenerife, Mallorca y Murcia, antes de poner el broche final el 10 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid.

Cómo comprar las entradas

El grupo ha explicado en redes sociales que para tener acceso a la preventa exclusiva de esta nueva gira hay que registrarse desde registro.pignoisemusic.com.

Las entradas estarán a la venta el 8 de octubre a las 12:00 horas.

Gira 'Anunciado en Televisión 2027'