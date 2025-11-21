Pignoise nota el cambio generacional en su público: "Es lo que más nos sorprendió en nuestro regreso"

Pignoise lleva 20 años en la vida de nuestra banda sonora, y con ella llegan a Cuerpos especiales. Y es que el grupo presenta su nuevo álbum, Las ganas, eligiendo el anti-morning show como su primera parada.

El nombre del disco se le ocurrió a Pablo: "Refleja un poco en el momento en el que estamos, después de años sacar música nueva y que vaya bien...". Es su nuevo disco, y aunque no tienen nervios tienen esa "cosilla en el estómago". Además, aseguran que es el "mejor disco" de su trayectoria.

Álvaro Benito, Pablo Alonso y Héctor Polo son muy diferentes entre ellos, y eso se ve después de los conciertos: algunos apuestan por la fiesta y otros se retiran pronto, y con mucho humor intentan disimular que para ellos no ha pasado el tiempo.

Pignoise apuesta por las versiones físicas, y Las Ganas tiene un CD y varios vinilos especiales. Ellos quieren apostar por lo que les gustaría tener como fans, y por eso también van a hacer varias escuchas el disco rodeados de fans.

Entre las canciones del álbum se encuentra No vale entristecer, tema que han confesado que está dedicado a la exnovia de Polo. "Desde aquí un saludo a Cristina", han bromeado en forma de latigazo.

Dos conciertos en un día

Pignoise tiran la casa por la ventana y van a dar dos conciertos un mismo día: será el 20 de diciembre en el Autocine de Madrid, el primero a las 15:00 horas de la tarde y el 21:00 horas el segundo. "Estamos calentando la voz porque queremos hacer un setlist diferente para aquellos que quieran venir a los dos", han desvelado. Así dan una opción para familias, y otro más rebelde para la noche.

El grupo nota, en efecto, ese cambio generacional en su público. "Es lo que más nos sorprendió en nuestro regreso en 2019, de 18 a 35 es nuestro segmento más grande", han dicho, algo que aprecian en los conciertos.

Con un divertido juego, Pignoise cierra una entrevista en Cuerpos especiales perfecta para la mañana de este viernes