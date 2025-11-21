Pignoise nota el cambio generacional en su público: "Es lo que más nos sorprendió en nuestro regreso"
Pignoise escoge Cuerpos especiales como primera parada para hablar de su nuevo disco Las ganas, un noveno trabajo que defienden que es el mejor que han hecho hasta el momento. Y con mucha ilusión y diversión, Álvaro Benito, Pablo Alonso y Héctor Polo hablan del disco, sus próximos conciertos y sobre salir de fiesta.
Pignoise lleva 20 años en la vida de nuestra banda sonora, y con ella llegan a Cuerpos especiales. Y es que el grupo presenta su nuevo álbum, Las ganas, eligiendo el anti-morning show como su primera parada.
El nombre del disco se le ocurrió a Pablo: "Refleja un poco en el momento en el que estamos, después de años sacar música nueva y que vaya bien...". Es su nuevo disco, y aunque no tienen nervios tienen esa "cosilla en el estómago". Además, aseguran que es el "mejor disco" de su trayectoria.
Álvaro Benito, Pablo Alonso y Héctor Polo son muy diferentes entre ellos, y eso se ve después de los conciertos: algunos apuestan por la fiesta y otros se retiran pronto, y con mucho humor intentan disimular que para ellos no ha pasado el tiempo.
Pignoise apuesta por las versiones físicas, y Las Ganas tiene un CD y varios vinilos especiales. Ellos quieren apostar por lo que les gustaría tener como fans, y por eso también van a hacer varias escuchas el disco rodeados de fans.
Entre las canciones del álbum se encuentra No vale entristecer, tema que han confesado que está dedicado a la exnovia de Polo. "Desde aquí un saludo a Cristina", han bromeado en forma de latigazo.
Dos conciertos en un día
Pignoise tiran la casa por la ventana y van a dar dos conciertos un mismo día: será el 20 de diciembre en el Autocine de Madrid, el primero a las 15:00 horas de la tarde y el 21:00 horas el segundo. "Estamos calentando la voz porque queremos hacer un setlist diferente para aquellos que quieran venir a los dos", han desvelado. Así dan una opción para familias, y otro más rebelde para la noche.
El grupo nota, en efecto, ese cambio generacional en su público. "Es lo que más nos sorprendió en nuestro regreso en 2019, de 18 a 35 es nuestro segmento más grande", han dicho, algo que aprecian en los conciertos.
Con un divertido juego, Pignoise cierra una entrevista en Cuerpos especiales perfecta para la mañana de este viernes