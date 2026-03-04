Kitai y Pignoise estrenan 'Salta y Rompe', un grito por la libertad y la autoestima

Después de su paso por el Benidorm Fest 2026 con El amor te da miedo, la banda de rock KITAI nos sorprende con su próximo lanzamiento, Salta y Rompe, el sexto adelanto de su próximo disco El Bar de Siempre que verá la luz en la primavera de 2026.

Pero si hay algo que hace aún más especial a esta canción llena de energía, es que cuenta con la colaboración de Pignoise, concretamente de su vocalista Álvaro Benito. Las bandas son amigas desde hace años e incluso han compartido escenario en varias ocasiones.

Pignoise participó además en la celebración del décimo aniversario de KITAI, que incluyó la grabación en directo de su concierto en el Teatro Eslava de Madrid, consolidando así un fuerte vínculo que hoy vuelve a materializarse con este tema.

El tema destaca por su estribillo directo y enérgico que mezcla pop con rock y que nos lleva a la estética teenager con sílabas cortadas que conectan con el ADN sonoro de Pignoise.

Significado de 'Salta y Rompe'

El tema, lleno de un espíritu de rebeldía, nos transmite esa sensación de querer dejarlo todo atrás y volver a sentirnos libres.

Además, lanza una crítica hacia aquellas relaciones, del tipo que sean, en las que no nos han valorado, por lo que ahora no vamos a estar arrastrándonos.

Pero no han querido quedarse aquí cargando este tema de dardos que podemos dedicar, sino que han hecho bandera de su estilo alejado de lo mainstream: "Yo paso de billetes multinacionales / Quiero vivir en el camping de los festivales"

Letra de 'Salta y Rompe'

Salta, rompe

Toa' las paredes de mi cuarto, cuando...

Ya no aguanto más en este sitio

No me siento libre, yo quiero pirarme

Que le jodan a quien se ha bajado del barco

Y jamás ha sabido valorarme

Yo soy la ostia, yo no me voy a arrastrar

Ya es tarde para echarme de menos

Ni la depresión me ha podido frenar

Solo yo me puedo juzgar

Por eso salta y rompe

Toa' las paredes de mi cuarto, da igual

Lo que te cargues, pero rompe algo

Y vámonos corriendo ya de aquí

Yo paso de billetes multinacionales

Quiero vivir en el camping de los festivales

Con el mood en la mano, con un litro en la mano

Antes de que el mundo se acabe

Solo quiero que me dejes, en paz

Prometo que no voy a joder más

Hoy he vuelto a nacer,

Hoy lo vuelvo a intentar

Y si fallo de nuevo,

Me la suda empezar

Por eso salta y rompe

Toa las paredes de mi cuarto, da igual

Lo que te cargues, pero rompe algo

Y vámonos corriendo ya de aquí

Salta y rompe

Toa las paredes de mi cuarto, da igual

Lo que te cargues, pero rompe algo

Y vámonos corriendo ya de aquí

Salta y rompe

Toa las paredes de mi cuarto, da igual

Lo que te cargues, pero rompe algo

Y vámonos corriendo ya de aquí

Por eso salta y rompe

Toa las paredes de mi cuarto, da igual

Lo que te cargues, pero rompe algo

Y vámonos corriendo ya de aquí

Salta y rompe

Toa las paredes de mi cuarto, da igual

Lo que te cargues, pero rompe algo

Y vámonos corriendo ya de aquí