Pink forma el dúo You+Me y presenta su primera canción

Pink y Dallas Green, que hasta ahora publicaba música bajo el nombre City And Colour; se han embarcado en un proyecto muy distinto al estilo pop de la intérprete de Blow me (One last kiss).

Juntos son You+Me y lanzarán su primer disco llamado Rose Ave el 14 de octubre. Nos lo presentan con You and me, una balada folk en la que la cantante se sitúa en un estilo diferente al que nos tiene acostumbrados pero que no se le da nada mal, como ya pudimos comprobar con Just give me reason junto a Nate Ruess de FUN.

¿Qué te parece?

