Rosalía publica la letra de 'Berghain', la canción con Bjork e Yves Tumor que sirve como primer adelanto de su disco 'LUX' | YouTube Rosalía

Los fans de Rosalía esperan impacientes ante lo que será el nuevo single deLUX, su cuarto disco que saldrá el próximo 7 de noviembre. Ya conocemos varios detalles de lo que será su nuevo lanzamiento, entre ellos, la letra. Tal y como aparece en los créditos de su videoclip en YouTube, la catalana combina varios idiomas en este tema: el alemán, el español y el inglés. Además, en este tema aparecen Björk e Yves Tumor como colaboradores de lujo. Este single saldrá a luz este lunes 27 de octubre a las 17:00.

La canción comienza en alemán con una serie de versos que ya filtraron las redes sociales, que traducido al castellano sería: "Su miedo es mi miedo/Su ira es mi ira/su amor es mi amor/Su sangre es mi sangre".

Berghain continúa con una serie de versos en dicho idioma con una letra de carácter introspectivo, que traducido al castellano sonaría así: "La llama penetra mi cerebro/como un peluche de plomo/guardo muchas cosas dentro de mi corazón/por eso mi corazón es tan pesado". Una letra que evidencia la capacidad reflexiva de la artista.

Tras repetir los primeros versos de la canción, el tema se transforma y pasa al castellano con una letra con la que evoca un diálogo. "Yo sé muy bien lo que soy/ternura pa’l café/solo soy un terrón de azúcar/Sé que me funde el calor/sé desaparecer/cuando tú vienes es cuando me voy", expresa su nuevo single.

La letra apela a esa "intervención divina" con su parte en el idioma de Shakespeare. "This is divine intervention/The only way to save us is through divine/intervention/The only way I will be saved is through divine/intervention (en castellano: "Esto es intervención divina/La única manera de salvarnos es con intervención divina/La única manera en que yo me salvaré es con/intervención divina)")

Berghain concluye con "I’ll fuck you till you love me", un verso en inglés con el que la artista evoca deseo y sensualidad.

Letra al completo de 'Berghain'

(Alemán)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

Die Flamme dringt in mein Gehirn ein

wie ein Blei-Teddybär

ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf

deshalb ist mein Herz so schwer

(La llama penetra mi cerebro

como un peluche de plomo

guardo muchas cosas dentro de mi corazón

por eso mi corazón es tan pesado)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

(Español)

Yo sé muy bien lo que soy

ternura pa’l café

solo soy un terrón de azúcar

Sé que me funde el calor

sé desaparecer

cuando tú vienes es cuando me voy

(Alemán)

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

(Su miedo es mi miedo

Su rabia es mi rabia

Su amor es mi amor

Su sangre es mi sangre)

(Inglés)

This is divine intervention

The only way to save us is through divine

intervention

The only way I will be saved is through divine

intervention

(Esto es intervención divina

La única manera de salvarnos es con intervención divina

La única manera en que yo me salvaré es con

intervención divina)

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Love me

Till you

Till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Love me

Love me

Love me

Love me

(Te follaré hasta que me quieras

Te follaré hasta que me quieras

Te follaré hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

hasta que me quieras

quiéreme

hasta que

hasta que me quieras

te follaré hasta que me quieras

te follaré hasta que me quieras

quiéreme

quiéreme

quiéreme

quiéreme)

Más sobre 'Berghain'

Berghain se compone como el sexto tema del nuevo disco de Rosalía. Un tema que podría presentarse como un paralelismo con la famosa discoteca de Berlín, también llamada Berghain, conocida por ser un enclave del techno. Un lugar también conocido por su política de entrada.

¿Cómo sonará su nuevo single? Con el primer adelanto de la artista, podríamos intuir que los violines tendrán su papel protagonista en este tema. No obstante, los fans de la cantante debaten si el sonido que si este sonido romperá para dar paso a un sonido tecnho y rompedor.

No obstante, cabe recordar que en Substrack descubrimos una serie de partituras con el nombre del tema que ya muchos fans han tratado de interpretar con sus propios instrumentos. Según contaron desde la cuenta @RosaliaInfo_ES en la red social X, en dicha partitura figura la anotación de Barroco 108, un arreglo para cuerdas que es "bastante rápido".

Entre los detalles del videoclip, sabemos que Berghain está pilotado por la productora CANADA, quien dirigió obras como el videoclip de Malamente, Pienso en tu mirá o Vampiros, con Rauw Alejandro.

'LUX', el nuevo trabajo de Rosalía

No nos cabe duda de que el cuarto disco de la artista se trata de su trabajo más espiritual. Parte de ello lo podemos ver en su portada, donde vemos a la intérprete de Despechá con un velo monacanal, blusa blanca y labios dorados.

Su vestimenta está siendo clave en su nueva era, donde vemos elementos tan distintivos comoel color blanco, el rosario, su aureola en el pelo o los zapatos rojosque utilizó para su presentación en Callao, evidencia su conexión con su lado más espiritual.