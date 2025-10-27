Rosalía anuncia 'Berghain', primer single de 'LUX', con un videoclip que marca el inicio de una nueva era

La nueva era de Rosalía arrancó el lunes lunes 20 de octubre con el anuncio de la fecha y el título de su nuevo disco con un macroevento en la plaza de Callao en Madrid. LUX, su cuarto álbum de estudio, llega el viernes 7 de noviembre y este lunes, 27 de octubre, podemos al fin escuchar su primer adelanto.

Berghain llega a plataformas a las 17:00 horas como un single cargado de misterio y especulaciones. Los fans de la cantante debaten si al sonido de los violines que se escucha en el adelanto del videoclip romperá en algún momento para dar paso a un sonido techno y rompedor que represente, como dice el lema de la camiseta que luce en una parte del videoclip, sus pensamientos más intrusivos.

El adelanto de 'Berghain'

El sonido de Berghain no es nuevo para los fans de Rosalía que se saltó las reglas de juego al publicar el lunes 13 de octubre en redes la partitura de la canción y hacer que una ola de músicos la interpretasen en TikTok. Sin que ella compartiese ni un solo adelanto de la canción, sexta del tracklist del disco, el sonido de la nueva era de Rosalía inundó rápido las redes sociales.

Un videoclip de la productora CANADA

El videoclip de la nueva canción de Rosalía lo firman la productora catalana CANADA, que compartió en Instagram Stories el adelanto de la canción.

No es la primera vez que colaboran. Rosalía y CANADA han trabajado juntos en nueve ocasiones más. Entre sus trabajos destacan Malamente, Pienso en tu mirá o Vampiros, con Rauw Alejandro.