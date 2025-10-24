Cuándo comprar las entradas de Aitana para los nuevos conciertos de su gira 'Cuarto azul'

El jueves 23 de octubre al mediodía, Aitana sacó a la venta las entradas para las primeras fechas de su gira Cuarto azul y colgó el cartel de "sold out" en once de ellas. Por eso, la catalana ha anunciado siete conciertos más, cuyas entradas se podrán adquirir en preventa y en la venta general.

"Es muy loco lo que está pasando con la gira", ha dicho en un directo de Instagram. "Está casi todo sold out. Pido perdón si alguien se ha estresado, no pensaba que habría esta demanda. Nunca he hecho cuatro Palau Sant Jordi. Esto es porque vosotros me habéis hecho creer que es posible, yo todavía estoy cagada. Veo a mucha gente cabreada porque no ha conseguido entrada o porque ha estado mucho rato esperando, y no es justo".

Las nuevas fechas de la gira 'Cuarto azul'

Tras el éxito de su venta de entradas, Aitana ha anunciado nuevas fechas para su gira. En total, son siete nuevos espectáculos:

Valencia - Roig Arena - jueves 21 de mayo de 2026

- Roig Arena - jueves 21 de mayo de 2026 Sevilla - Plaza de España - jueves 4 de junio de 2026

- Plaza de España - jueves 4 de junio de 2026 Barcelona - Palau Sant Jordi - lunes 7 de septiembre de 2026

- Palau Sant Jordi - lunes 7 de septiembre de 2026 Barcelona - Palau Sant Jordi - martes 8 de septiembre de 2026

- Palau Sant Jordi - martes 8 de septiembre de 2026 Madrid - Movistar Arena - lunes 14 de septiembre de 2026

- Movistar Arena - lunes 14 de septiembre de 2026 Madrid - Movistar Arena - martes 15 de septiembre de 2026

- Movistar Arena - martes 15 de septiembre de 2026 Bilbao - BEC - sábado 19 de septiembre de 2026

Preventa y venta general

Para las nuevas fechas, tal y como ha detallado la artista, la preventa con Santander SMusic será del lunes 27 al martes 28 de octubre. Desde las 10:00 hasta las 12:00 para los que tengan la tarjeta Aitana, y a partir de las 12:00 para el resto de clientes Santander.

Por su parte, la venta general comenzará el martes 28 de octubre a partir de las 13:00 desde la página web de la artista. En ese mismo enlace, siguen disponibles las últimas entradas de los conciertos en Roquetas de Mar, Fuengirola, Avilés, Cádiz y Úbeda. Para los shows internacionales, los tickets saldrán a la venta próximamente.

Todas las fechas anunciadas de la gira de Aitana para 2026