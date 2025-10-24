Cuándo comprar las entradas de Aitana para los nuevos conciertos de su gira 'Cuarto azul'
Tras agotar las entradas en once conciertos, Aitana ha anunciado siete fechas más con su gira Cuarto Azul World Tour. "Veo a mucha gente cabreada porque no ha conseguido entrada", ha dicho la artista a través de redes sociales. En este artículo, recopilamos toda la información sobre el proceso de venta de estos nuevos shows.
Aitana anuncia siete nuevas fechas de conciertos con su gira 'Cuarto azul'
El jueves 23 de octubre al mediodía, Aitana sacó a la venta las entradas para las primeras fechas de su gira Cuarto azul y colgó el cartel de "sold out" en once de ellas. Por eso, la catalana ha anunciado siete conciertos más, cuyas entradas se podrán adquirir en preventa y en la venta general.
"Es muy loco lo que está pasando con la gira", ha dicho en un directo de Instagram. "Está casi todo sold out. Pido perdón si alguien se ha estresado, no pensaba que habría esta demanda. Nunca he hecho cuatro Palau Sant Jordi. Esto es porque vosotros me habéis hecho creer que es posible, yo todavía estoy cagada. Veo a mucha gente cabreada porque no ha conseguido entrada o porque ha estado mucho rato esperando, y no es justo".
Las nuevas fechas de la gira 'Cuarto azul'
Tras el éxito de su venta de entradas, Aitana ha anunciado nuevas fechas para su gira. En total, son siete nuevos espectáculos:
- Valencia - Roig Arena - jueves 21 de mayo de 2026
- Sevilla - Plaza de España - jueves 4 de junio de 2026
- Barcelona - Palau Sant Jordi - lunes 7 de septiembre de 2026
- Barcelona - Palau Sant Jordi - martes 8 de septiembre de 2026
- Madrid - Movistar Arena - lunes 14 de septiembre de 2026
- Madrid - Movistar Arena - martes 15 de septiembre de 2026
- Bilbao - BEC - sábado 19 de septiembre de 2026
Preventa y venta general
Para las nuevas fechas, tal y como ha detallado la artista, la preventa con Santander SMusic será del lunes 27 al martes 28 de octubre. Desde las 10:00 hasta las 12:00 para los que tengan la tarjeta Aitana, y a partir de las 12:00 para el resto de clientes Santander.
Por su parte, la venta general comenzará el martes 28 de octubre a partir de las 13:00 desde la página web de la artista. En ese mismo enlace, siguen disponibles las últimas entradas de los conciertos en Roquetas de Mar, Fuengirola, Avilés, Cádiz y Úbeda. Para los shows internacionales, los tickets saldrán a la venta próximamente.
Todas las fechas anunciadas de la gira de Aitana para 2026
- Buenos Aires (Argentina) - Lollapalooza - 14 de marzo de 2026
- Bogotá (Colombia) - Estéreo Picnic - 22 de marzo de 2026
- Roquetas de Mar - Estadio Jose Antonio Peroles - 9 de mayo de 2026
- Murcia - Plaza de Toros - 15 de mayo de 2026 - SOLD OUT
- Valencia - Roig Arena - 21 de mayo de 2026 - NUEVA FECHA
- Valencia - Roig Arena - 22 de mayo de 2026 - SOLD OUT
- Albacete - Estadio Jose Copete - 29 de mayo de 2026 - SOLD OUT
- Sevilla - Plaza de España - 4 de junio de 2026 - NUEVA FECHA
- Sevilla - Plaza de España - 5 de junio de 2026 - SOLD OUT
- Palma de Mallorca - Mallorca Live Fest - 12-13 de junio de 2026
- Fuengirola - Marenostrum - 19 de junio de 2026
- Avilés - Pabellón de La Magdalena - 26 de junio de 2026
- Las Palmas de Gran Canaria - Granca Fest, Estadio Gran Canaria - 4 de julio de 2026
- Zaragoza - Príncipe Felipe - 10 de julio de 2026 - SOLD OUT
- Cádiz - Cádiz Music Stadium - 12 de julio de 2026
- Úbeda - Recinto Ferial - 18 de julio de 2026
- A Coruña - Coliseum - 22 de julio de 2026 - SOLD OUT
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 4 de septiembre de 2026 - SOLD OUT
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 5 de septiembre de 2026 - SOLD OUT
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 7 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 8 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA
- Madrid - Movistar Arena - 11 de septiembre de 2026 - SOLD OUT
- Madrid - Movistar Arena - 12 de septiembre de 2026 - SOLD OUT
- Madrid - Movistar Arena - 14 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA
- Madrid - Movistar Arena - 15 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA
- Bilbao - BEC - 18 de septiembre de 2026 - SOLD OUT
- Bilbao - BEC - 19 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA
- Buenos Aires (Argentina) - 21 de octubre de 2026
- Monterrey (México) - 28 de octubre de 2026
- Guadalajara (México) - 30 de octubre de 2026
- Querétaro (México) - 31 de octubre de 2026
- Puebla (México) - 4 de noviembre de 2026
- Ciudad de México (México) - 6 de noviembre de 2026