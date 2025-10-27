Cómo comprar las entradas de Aitana para sus nuevos conciertos con 'Cuarto azul': precios y preventas
Este lunes 27 de octubre, empieza la segunda venta general para los conciertos de Aitana tras añadir siete nuevas fechas en su gira Cuarto Azul World Tour. A continuación, recopilamos toda la información sobre las preventas, los precios y todos los shows de la artista en 2026.
Aitana anuncia siete nuevas fechas de conciertos con su gira 'Cuarto azul'
Aitana colgó el cartel de "sold out" en once conciertos de su gira Cuarto Azul World Tour el pasado jueves 23 de octubre. Ante la alta demanda, la artista anunció ese mismo día por la noche siete conciertos más, cuyas entradas se pueden adquirir en las preventas y en la venta general de este jueves.
"Es muy loco lo que está pasando con la gira. Está casi todo sold out", dijo la artista en Instagram. "Pido perdón si alguien se ha estresado, no pensaba que habría esta demanda. Esto es porque vosotros me habéis hecho creer que es posible, yo todavía estoy cagada. Veo a mucha gente cabreada porque no ha conseguido entrada o porque ha estado mucho rato esperando, y no es justo".
Siete nuevas fechas
Tras el éxito de su venta general, Aitana anunció siete nuevas fechas para su gira, cuyas entradas salen a la venta este lunes:
- Valencia - Roig Arena - jueves 21 de mayo de 2026
- Sevilla - Plaza de España - jueves 4 de junio de 2026
- Barcelona - Palau Sant Jordi - lunes 7 de septiembre de 2026
- Barcelona - Palau Sant Jordi - martes 8 de septiembre de 2026
- Madrid - Movistar Arena - lunes 14 de septiembre de 2026
- Madrid - Movistar Arena - martes 15 de septiembre de 2026
- Bilbao - BEC - sábado 19 de septiembre de 2026
Preventa y venta general
Para las nuevas fechas, la venta de entradas tendrá lugar este lunes 27 de octubre de la siguiente manera:
- Preventa con Santander SMusic: desde las 10:00 hasta las 12:00 para todos los clientes Santander.
- Venta privada para los fans de la comunidad de Aitana: de 12:30 a 14:30 (puedes suscribirte al final de su web).
- Venta general: a partir de las 13:00 desde la página web de la artista.
Este sistema de compra incluye los cambios anunciados por Aitana, ya que inicialmente no había venta privada para fans, la preventa de Santander SMusic estaba dividida y la venta general iba a ser el martes 28 de octubre. Ese sistema ya no es válido. "Me gusta escucharos y hemos hecho un pequeño cambio", explicó la artista.
Precios
Aunque en todos los recintos los precios son similares, estos son los precios exactos de las entradas para el Movistar Arena de Madrid, a los que habría que sumarle los gastos de gestión:
- Early Entry Front Stage: 140 euros
- Front Stage: 110 euros
- Early Entry Pista General: 75 euros
- Pista General 59 euros
- Ticket Premium: 120 euros
- Categoría Grada 1: 82 euros
- Categoría Grada 2: 65 euros
- Categoría Grada 3: 58 euros
- Categoría Grada 4: 50 euros
- Persona movilidad reducida: 50 euros
- Acompañante persona movilidad reducida: 50 euros
Todas las fechas anunciadas
- Buenos Aires (Argentina) - Lollapalooza - 14 de marzo de 2026
- Bogotá (Colombia) - Estéreo Picnic - 22 de marzo de 2026
- Roquetas de Mar - Estadio Jose Antonio Peroles - 9 de mayo de 2026
- Murcia - Plaza de Toros - 15 de mayo de 2026 - SOLD OUT
- Valencia - Roig Arena - 21 de mayo de 2026 - NUEVA FECHA
- Valencia - Roig Arena - 22 de mayo de 2026 - SOLD OUT
- Albacete - Estadio Jose Copete - 29 de mayo de 2026 - SOLD OUT
- Sevilla - Plaza de España - 4 de junio de 2026 - NUEVA FECHA
- Sevilla - Plaza de España - 5 de junio de 2026 - SOLD OUT
- Palma de Mallorca - Mallorca Live Fest - 12-13 de junio de 2026
- Fuengirola - Marenostrum - 19 de junio de 2026
- Avilés - Pabellón de La Magdalena - 26 de junio de 2026
- Las Palmas de Gran Canaria - Granca Fest, Estadio Gran Canaria - 4 de julio de 2026
- Zaragoza - Príncipe Felipe - 10 de julio de 2026 - SOLD OUT
- Cádiz - Cádiz Music Stadium - 12 de julio de 2026
- Úbeda - Recinto Ferial - 18 de julio de 2026
- A Coruña - Coliseum - 22 de julio de 2026 - SOLD OUT
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 4 de septiembre de 2026 - SOLD OUT
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 5 de septiembre de 2026 - SOLD OUT
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 7 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA
- Barcelona - Palau Sant Jordi - 8 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA
- Madrid - Movistar Arena - 11 de septiembre de 2026 - SOLD OUT
- Madrid - Movistar Arena - 12 de septiembre de 2026 - SOLD OUT
- Madrid - Movistar Arena - 14 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA
- Madrid - Movistar Arena - 15 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA
- Bilbao - BEC - 18 de septiembre de 2026 - SOLD OUT
- Bilbao - BEC - 19 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA
Las entradas para los conciertos de Aitana en Argentina y México entre octubre y noviembre saldrán a la venta "próximamente":
- Buenos Aires (Argentina) - 21 de octubre de 2026
- Monterrey (México) - 28 de octubre de 2026
- Guadalajara (México) - 30 de octubre de 2026
- Querétaro (México) - 31 de octubre de 2026
- Puebla (México) - 4 de noviembre de 2026
- Ciudad de México (México) - 6 de noviembre de 2026