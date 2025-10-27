Cómo comprar las entradas de Aitana para sus nuevos conciertos con 'Cuarto azul': precios y preventas

Aitana colgó el cartel de "sold out" en once conciertos de su gira Cuarto Azul World Tour el pasado jueves 23 de octubre. Ante la alta demanda, la artista anunció ese mismo día por la noche siete conciertos más, cuyas entradas se pueden adquirir en las preventas y en la venta general de este jueves.

"Es muy loco lo que está pasando con la gira. Está casi todo sold out", dijo la artista en Instagram. "Pido perdón si alguien se ha estresado, no pensaba que habría esta demanda. Esto es porque vosotros me habéis hecho creer que es posible, yo todavía estoy cagada. Veo a mucha gente cabreada porque no ha conseguido entrada o porque ha estado mucho rato esperando, y no es justo".

Siete nuevas fechas

Tras el éxito de su venta general, Aitana anunció siete nuevas fechas para su gira, cuyas entradas salen a la venta este lunes:

Valencia - Roig Arena - jueves 21 de mayo de 2026

- Roig Arena - jueves 21 de mayo de 2026 Sevilla - Plaza de España - jueves 4 de junio de 2026

- Plaza de España - jueves 4 de junio de 2026 Barcelona - Palau Sant Jordi - lunes 7 de septiembre de 2026

- Palau Sant Jordi - lunes 7 de septiembre de 2026 Barcelona - Palau Sant Jordi - martes 8 de septiembre de 2026

- Palau Sant Jordi - martes 8 de septiembre de 2026 Madrid - Movistar Arena - lunes 14 de septiembre de 2026

- Movistar Arena - lunes 14 de septiembre de 2026 Madrid - Movistar Arena - martes 15 de septiembre de 2026

- Movistar Arena - martes 15 de septiembre de 2026 Bilbao - BEC - sábado 19 de septiembre de 2026

Preventa y venta general

Para las nuevas fechas, la venta de entradas tendrá lugar este lunes 27 de octubre de la siguiente manera:

Preventa con Santander SMusic : desde las 10:00 hasta las 12:00 para todos los clientes Santander.

: desde las 10:00 hasta las 12:00 para todos los clientes Santander. Venta privada para los fans de la comunidad de Aitana : de 12:30 a 14:30 (puedes suscribirte al final de su web).

: de 12:30 a 14:30 (puedes suscribirte al final de su web). Venta general: a partir de las 13:00 desde la página web de la artista.

Este sistema de compra incluye los cambios anunciados por Aitana, ya que inicialmente no había venta privada para fans, la preventa de Santander SMusic estaba dividida y la venta general iba a ser el martes 28 de octubre. Ese sistema ya no es válido. "Me gusta escucharos y hemos hecho un pequeño cambio", explicó la artista.

Precios

Aunque en todos los recintos los precios son similares, estos son los precios exactos de las entradas para el Movistar Arena de Madrid, a los que habría que sumarle los gastos de gestión:

Early Entry Front Stage: 140 euros

Front Stage: 110 euros

Early Entry Pista General: 75 euros

Pista General 59 euros

Ticket Premium: 120 euros

Categoría Grada 1: 82 euros

Categoría Grada 2: 65 euros

Categoría Grada 3: 58 euros

Categoría Grada 4: 50 euros

Persona movilidad reducida: 50 euros

Acompañante persona movilidad reducida: 50 euros

Todas las fechas anunciadas

Buenos Aires (Argentina) - Lollapalooza - 14 de marzo de 2026

- Lollapalooza - 14 de marzo de 2026 Bogotá (Colombia) - Estéreo Picnic - 22 de marzo de 2026

- Estéreo Picnic - 22 de marzo de 2026 Roquetas de Mar - Estadio Jose Antonio Peroles - 9 de mayo de 2026

- Estadio Jose Antonio Peroles - 9 de mayo de 2026 Murcia - Plaza de Toros - 15 de mayo de 2026 - SOLD OUT

- Plaza de Toros - 15 de mayo de 2026 - SOLD OUT Valencia - Roig Arena - 21 de mayo de 2026 - NUEVA FECHA

- Roig Arena - 21 de mayo de 2026 - NUEVA FECHA Valencia - Roig Arena - 22 de mayo de 2026 - SOLD OUT

- Roig Arena - 22 de mayo de 2026 - SOLD OUT Albacete - Estadio Jose Copete - 29 de mayo de 2026 - SOLD OUT

- Estadio Jose Copete - 29 de mayo de 2026 - SOLD OUT Sevilla - Plaza de España - 4 de junio de 2026 - NUEVA FECHA

- Plaza de España - 4 de junio de 2026 - NUEVA FECHA Sevilla - Plaza de España - 5 de junio de 2026 - SOLD OUT

- Plaza de España - 5 de junio de 2026 - SOLD OUT Palma de Mallorca - Mallorca Live Fest - 12-13 de junio de 2026

- Mallorca Live Fest - 12-13 de junio de 2026 Fuengirola - Marenostrum - 19 de junio de 2026

- Marenostrum - 19 de junio de 2026 Avilés - Pabellón de La Magdalena - 26 de junio de 2026

- Pabellón de La Magdalena - 26 de junio de 2026 Las Palmas de Gran Canaria - Granca Fest, Estadio Gran Canaria - 4 de julio de 2026

- Granca Fest, Estadio Gran Canaria - 4 de julio de 2026 Zaragoza - Príncipe Felipe - 10 de julio de 2026 - SOLD OUT

- Príncipe Felipe - 10 de julio de 2026 - SOLD OUT Cádiz - Cádiz Music Stadium - 12 de julio de 2026

- Cádiz Music Stadium - 12 de julio de 2026 Úbeda - Recinto Ferial - 18 de julio de 2026

- Recinto Ferial - 18 de julio de 2026 A Coruña - Coliseum - 22 de julio de 2026 - SOLD OUT

- Coliseum - 22 de julio de 2026 - SOLD OUT Barcelona - Palau Sant Jordi - 4 de septiembre de 2026 - SOLD OUT

- Palau Sant Jordi - 4 de septiembre de 2026 - SOLD OUT Barcelona - Palau Sant Jordi - 5 de septiembre de 2026 - SOLD OUT

- Palau Sant Jordi - 5 de septiembre de 2026 - SOLD OUT Barcelona - Palau Sant Jordi - 7 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA

- Palau Sant Jordi - 7 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA Barcelona - Palau Sant Jordi - 8 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA

- Palau Sant Jordi - 8 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA Madrid - Movistar Arena - 11 de septiembre de 2026 - SOLD OUT

- Movistar Arena - 11 de septiembre de 2026 - SOLD OUT Madrid - Movistar Arena - 12 de septiembre de 2026 - SOLD OUT

- Movistar Arena - 12 de septiembre de 2026 - SOLD OUT Madrid - Movistar Arena - 14 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA

- Movistar Arena - 14 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA Madrid - Movistar Arena - 15 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA

- Movistar Arena - 15 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA Bilbao - BEC - 18 de septiembre de 2026 - SOLD OUT

- BEC - 18 de septiembre de 2026 - SOLD OUT Bilbao - BEC - 19 de septiembre de 2026 - NUEVA FECHA

Las entradas para los conciertos de Aitana en Argentina y México entre octubre y noviembre saldrán a la venta "próximamente":