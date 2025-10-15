Qué significa 'BERGHAIN', el nombre de la partitura publicada por Rosalía

El lanzamiento del nuevo álbum de Rosalía está a punto de caramelo. Y así se intuye viendo las pistas que está compartiendo la artista estos días.

Si bien la cantante podría haber confirmado el nombre de su cuarto disco con una publicación en la red social X y habría empezado la promoción del álbum desde la Plaza de Callao de Madrid, hace tan solo unas horas compartía una partitura con sus fans.

Fue a través de la red social cultural Substrack, donde Rosalía está poniendo el foco de sus reflexiones y todo lo relativo al nuevo concepto de su álbum. Dicha partitura, enfocada a instrumentos de cuerda, fue leída y tocada por numerosos fans, que la interpretaron con violines, violas y guitarras nada más salió a la luz.

La artista compartió esta composición con el nombre BERGHAIN. Pero, ¿qué significa?

Una famosa discoteca de Berlín

El nombre Berghain está relacionado con la música, pero con un concepto totalmente distinto del esperado: se trata de una famosa discoteca de Berlín conocida por ser un enclave de la música techno. También destaca el ambiente liberal y la estricta política de acceso al recinto. El nombre mezcla dos barrios de Berlín.

Para muchos este club nocturno de la capital alemana es un templo del género musical techno, y es de los más importantes del mundo. Destaca por esa cultura de la libertad que se forja en su interior.

Todos estos elementos convierten Berghain en un icono de la cultura nocturna y musical contemporánea.

¿Cuál es el vínculo de Rosalía con Berghain?

Las pistas de R4 van por un camino distinto a la música techno.

Lo que ha dejado caer Rosalía hasta ahora sobre la musicalidad de su próximo álbum está vinculado con el género de la ópera, sonidos de orquesta y mucha instrumental. Todo ello relacionado con lo celestial y lo divino.

Sin embargo, hay algo que vincula a Rosalía con Alemania, y tiene que ver con su vida personal: la cantante está relacionada sentimentalmente con el actor alemán Emilio Sakraya, natural de Berlín.

De hecho, la pareja ha sido fotografiada en varias ocasiones en la capital alemana, por lo que Rosalía puede tener un vínculo fuerte con dicha ciudad y con el club Berghain.