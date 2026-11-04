Guitarricadelafuente revela lo más duro de actuar en 'La bola negra': "Podías sentir el horror de la guerra"

El equipo de La bola negra sigue de promoción en Estados Unidos y, ahora, ha visto la luz la entrevista conjunta de Guitarricadelafuente y Penélope Cruz para la revista V Magazine. En ella, el cantante desvela qué fue lo peor de grabar la película, donde debuta como actor interpretando el papel de Sebastián, un joven trompetista homosexual que se ve obligado a unirse al bando nacional durante la Guerra Civil.

"Voy a ser sincero. Para mí ha sido más [difícil] el después que la preparación. Puede sonar estereotípico, pero una vez que estuvimos allí rodando en Cantabria, empezabas a sentir el horror de la guerra, de alguna manera. Te levantabas a las siete de la mañana y te acostabas sobre las nueve de la noche, viviendo como Sebastián, llevando todo ese peso a la espalda, pero al final no puede parecer que sea así. Es como un peso que llevas dentro", desvela.

El tema central de La bola negra es el silencio que sufrían las personas queer y, concretamente, los hombres homosexuales. Meterse en ese papel supuso un reto para Guitarricadelafuente: "Fue muy agotador emocionalmente sentir lo que sentiría esa gente; no tanto la represión, sino el bloqueo que se imponen a sí mismos, al no poder expresar quiénes son, ni siquiera tener la oportunidad de descubrirlo, por lo que está ocurriendo en el mundo", asegura.

Para el actor, la película es universal porque estas situaciones "siguen pasando": "Te hace pensar mucho en las cosas que todavía suceden. No es una historia que solo llegue a la gente en España. Este es también el caso de un chico de un pequeño pueblo de España que ve a su artista favorita y ella le dice: 'Te esperaré en Madrid'. Y eso representa el punto más alto al que puede llegar la libertad", añade sobre su escena con Penélope Cruz.

"Creo que Sebastián estaba muy cerca de mí"

Javier Ambrossi y Javier Calvo construyeron el personaje de Sebastián pensando en Guitarricadelafuente, y eso ayudó al cantante a entender "muy fácil" cada parte de la película. "La primera vez que leí el guion, no paraba de imaginar cómo sería Álvaro en ese momento. Fue difícil hacer esta preparación en Madrid con Los Javis y realizar los primeros ejercicios de interpretación", explica.

"Creo que Sebastián estaba muy cerca de mí. Fue un viaje muy intenso, porque tuvimos que llegar a determinadas emociones y sacar a la luz aspectos personales de mi pasado que no quería revelar para llegar a esos lugares y sentir tantos paralelismos con Sebastián", añade.

"Mi abuelo tuvo que combatir en el bando fascista, como Sebastián"

Guitarricadelafuente también reflexiona sobre la Guerra Civil española como un acontecimiento que afectó "directamente a todas las personas en España", incluida su familia. "Mi abuelo era de un pequeño pueblo del norte de España, así que tuvo que luchar por el bando fascista: le pusieron un fusil en las manos, igual que hacen con Sebastián. Así que, de repente, era como si estuviera reviviendo una vida pasada. Fue muy intenso", explica.