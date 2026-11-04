Sorprende a tus amigos e invítalos al concierto de Duran Duran en Madrid

Duran Duran regresa a Madrid más de 20 años después de su último concierto en la capital y no queremos que te lo pierdas.

La banda llega al Movistar Arena este viernes 6 de noviembre con Europa FM como radio oficial de su único concierto en España dentro de la gira Free To Love Tour.

La cita será muy especial. No solo supone el regreso de Simon Le Bon y los suyos a Madrid, sino que es también el cierre de la gira que arrancaron a lo grande en mayo.

No todos los días se tiene la oportunidad de disfrutar en directo de la banda favorita de Mark Ronson o del grupo que inspiró parte de la trayectoria de No Doubt y no queremos que te lo pierdas. Por eso hemos puesto en marcha un concurso para que puedas unirte al concierto con tu grupo de amigos.

Participa y llévate cuatro invitaciones para disfrutar del show con quien tú quieras. El plazo para hacerlo es de solo 24 horas, así que no lo pienses más y corre.

👉🏻 Bases de participación en el concurso de Duran Duran en Europa FM

Rellena nuestro formulario con tus datos y revisa tu correo electrónico. La participación se cierra el jueves 5 de noviembre a las 12:00 horas e inmediatamente después nos pondremos en contacto con el ganador. El oyente más rápido será quien se lleve el premio.

Leyendas así no vuelven no vuelven todos los días, y esta vuelve una sola noche... ¿te lo vas a perder?

* Los menores de 14 años sólo podrán acceder al recinto acompañados de un adulto