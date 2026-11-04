¿'THE LUX TOUR FILM'? Rosalía deja caer una posible película documental sobre su gira

Rosalía en el Movistar Arena de Madrid en su primer concierto con el 'LUX TOUR' | SHARON LOPEZ

Rosalía puso fin a su gira LUX TOUR el pasado mes de septiembre tras recorrerse numerosas ciudades de Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Ahora, la artista está triunfando durante la temporada de premios gracias al éxito de su último álbum, LUX (2025). Pero parece que se trae otra cosa entre manos...

Este miércoles 4 de noviembre, Rosalía ha compartido un vídeo en sus historias de Instagram donde aparece escuchando Historia de amor, una canción del cantante estadounidense Arcángel. "Sabes que la playlist estará buena cuando te has ido tan deep [que] has llegado hasta aquí", ha escrito la catalana.

Sin embargo, esta publicación parece tener un objetivo doble: ensalzar la música de Arcángel y desvelar una pequeña pista sobre un nuevo proyecto. En la esquina izquierda de la pantalla del portátil de Rosalía aparecen cuatro palabras que han hecho saltar todas las alarmas a sus fans: "THE LUX TOUR FILM".

Esta no sería la primera vez que Rosalía da pistas ocultas sobre sus nuevos proyectos, pues es una estrategia que ha seguido recurrentemente. Por eso, los seguidores de la artista están especulando sobre el estreno de una posible película documental alrededor del LUX TOUR, una gira aclamada por la crítica de todo el mundo.

Se trata de una estrategia habitual entre los artistas: salir de gira, montar una película sobre ella y estrenarla en cines como documental. En los últimos años, esto mismo lo han hecho Taylor Swift (Taylor Swift: The Eras Tour, 2023), Beyoncé (Renaissance: A Film by Beyoncé, 2023), Billie Eilish (Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft - The Tour (Live in 3D), 2026) o BTS (BTS World Tour 'Arirang' Live Viewing in Busan, 2026).

De momento, se desconocen los detalles sobre la posible película de Rosalía, pues esta es la primera pista que deja caer al respecto. Habrá que seguir atentos a los movimientos de la catalana...