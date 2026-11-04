Quiénes son los invitados famosos de 'Pasapalabra' hoy: así son Juli Fábregas, Alejandra Osborne, Pablo Carbonell y Ana Fernández

Pasapalabra supera las bajas temperaturas con una gran dosis de risas de la mano de nuevos invitados en el plató de Roberto Leal. ¡Te contamos quiénes son!

Pasapalabra se adentra en noviembre con grandes nuevos invitados. Dos de ellos desde el equipo naranja y los otros dos desde el equipo azul, lucharán mientras se divierten por superar cada una de las pruebas del programa.

Esta vez los famosos llegan directos del mundo empresarial, de la comedia y de la actuación. ¡Te contamos quiénes son!

Juli Fábregas

Este actor cuenta con una amplia trayectoria en cine, televisión y teatro. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas producciones, destacando series como Amar en tiempos revueltos, Hospital Central, Cuéntame cómo pasó y Las del hockey, así como películas como [REC], Menéndez: El día del Señor y Espejo, espejo. También ha desarrollado una importante carrera teatral con obras como Oh, Mami, Escape Room y Laponia.

El actor Juli Fábregas | GETTY

Alejandra Osborne

Es la mayor de las hermanas de Bertín Osborne. Junto con Claudia y Eugenia, es hija el primer matrimonio del artista con la ya fallecida Sandra Domecq. Madre de tres hijos (Santiago, Fausto y Valentina), ha compartido prácticamente toda su vida con Joaquín Buendía, hasta su divorcio en mayo del 2017. Es una de las hijas más reconocidas del cantante dentro del mundo de la televisión, ya que ha participado en más de una ocasión como colaboradora en el programa de entrevistas de su padre de Mi Casa es la Tuya dentro y fuera de cámaras.

Alejandra Osborne | antena3.com

Pablo Carbonell

Este artista polifacético ha destacado como actor, humorista, cantante, director de cine y escritor. Alcanzó gran popularidad en los años ochenta como líder del grupo musical Los Toreros Muertos. También se hizo muy conocido por sus apariciones en programas de televisión como La bola de cristal, Caiga quien caiga y El intermedio, donde destacó por su particular sentido del humor y su estilo desenfadado. En el cine dirigió y protagonizó Atún y chocolate (2004), y como escritor ha publicado obras como El mundo de la tarántula y Pepita.

Pablo Carbonell | antena3.com

Ana Fernández

Esta actriz y cantante española comenzó su carrera artística desde muy pequeña y empezó a formarse en interpretación a los 14 años. Alcanzó la popularidad gracias a su papel de Sandra en la serie Los protegidos, y posteriormente consolidó su trayectoria participando en producciones como Amar es para siempre y Las chicas del cable. También ha trabajado en cine, con películas como Solo química, Voces y Chavalas.