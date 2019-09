Post Malone, un caballero al rescate de su particular Rapunzel en el vídeo de 'Circles'

Correr en círculos no vale de nada si lo que quieres es avanzar. Post Malone va al rescate de su particular Rapunzel en el vídeo de 'Circles', donde se transforma en un caballero de la Edad Media que no encuentra sentido a tanto sufrimiento.

Post Malone colaboró con Young Thug en 'Goodbyes', pero su buen hacer puede significar que esta vez no sea la última. El equipo formado por Post Malone y su productor de confianza, Louis Bell, ya cuenta con un buen puñado de éxitos, entre ellos 'rockstar' [feat. 21 Savage], 'Better Now' y 'Psycho' [feat. Ty Dolla $ign].

El 2019 ha sido un año lleno de hitos y logros para el artista, que sigue siendo cabeza de cartel en festivales de todo el mundo. Su tema 'Congratulations' ha sido certificado disco de Diamante y su segundo álbum, beerbongs & bentleys, se cuela en la lista de álbumes más vendidos en lo que va de año (Mid-Year Top 10 Albums).

El artista acaba de anunciar que su próximo álbum, Hollywood’s Bleeding, saldrá a la venta el 6 de septiembre.