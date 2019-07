Post Malone, un zombie en el vídeo de 'Goodbyes' feat. Young Thug

Esta es su primera colaboración oficial con Young Thug, pero su buen hacer puede significar que no sea la última. El equipo formado por Post y su produtcor de confianza, Louis Bell, ya cuenta con un buen puñado de éxitos, entre ellos 'rockstar' [feat. 21 Savage], 'Better Now' y 'Psycho' [feat. Ty Dolla $ign].

El videoclip cuenta con la participación de Kathryn Newton, actriz de la exitosa serie Big Little Lies, y ha sido dirigido por Colin Tilley. Post Malone muere acuchillado tras una reyerta con una banda rival, pero tiene cuentas pendientes en el mundo de los vivos. Resucita, se levanta de su tumba y acude al bar donde está la chica de sus sueños, para despedirse.

El 2019 ha sido un año lleno de hitos y logros para el artista, que sigue siendo cabeza de cartel en festivales de todo el mundo. Su tema 'Congratulations' ha sido certificado disco de Diamante y su segundo álbum, beerbongs & bentleys, se cuela en la lista de álbumes más vendidos en lo que va de año (Mid-Year Top 10 Albums).