Primavera Sound 2027 desglosa sus artistas por días, con Fontaines D. C. y Doechii de cabeza de cartel
El Primavera Sound ya ha desglosado su cartel por días. 151 artistas y bandas cantarán entre el 2 y el 6 de junio de 2027, y en Europa FM te contamos cuándo cantará cada uno.
El Primavera Sound celebrará su 25ª edición del 2 al 6 de junio de 2027 en Barcelona, con el Parc del Fòrum como escenario principal. Y ya conocemos qué artistas cantarán cada uno de los días de la cita musical.
El cartel, formado por 151 artistas y bandas, combina grandes figuras internacionales, referentes de la música alternativa y nuevas voces de la escena actual. Entre los nombres más destacados figuran Doechii, Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., Massive Attack, Turnstile, FKA twigs, The Chemical Brothers, Robyn, Hayley Williams...
En cuanto a la representación española, el cartel reúne a nombres como Bad Gyal, Alcalá Norte, Los Punsetes, Mishima, Viva Belgrado, Guillem Gisbert y pablopablo. También estarán presentes artistas como Metrika, Rebe, Irenegarry, El Buen Hijo, Blanco Palamera y Gazella, entre otros.
Jueves 3 de junio
- Fontaines D.C.
- Massive Attack
- Turnstile
- Robyn
- Bad Gyal
- Pavement
- Kim Petras
- Metronomy
- Wallows
- Snail Mail
- Snow Strippers
- Underscores
- Brutalismus 3000
- B2B ISOXO
- Metrika
- Joy Orbison
- Atlas Sound
- Greg Freeman
- Juana Molina
- Haute & Freddy
- Sophia Stel
- Westside Cowboy
- Ear
- Castle Rat
- Friko
- Gilla Band
- Jersey
- Alemeda
- Vila Belgrado
- Dame Area
- Guillem Gisbert
- Alex VS Alex
- Al-Lèrgiques al Pol·len
- Axolotes Mexicanos
- Blackhaine
- Blaya
- Carmen Villain
- Decoder
- Eden Aurelius
- DJ Fra
- Headache
- Ibrahim Alfa Jnr
- Madra Salach
- Napa
- Pole
- 1 2 3
- Tatyana Jane
- Tracey
- Trickpony
- Tristán
- TTSFFU
- Verushka B2B AdiCheaven
Viernes 4 de junio
- Phoebe Bridgers
- FKA twigs
- The Chemical Brothers
- Tinashe
- Bleachers
- ANOHNI
- Angine de Poitrine
- JT
- Isaiah Rashad
- Bicep Live
- Boy Harsher
- Pablopablo
- Weyes Blood
- Vashti Bunyan
- Julien Baker
- Converge
- Akrilla
- Have a Nice Life
- English Teacher
- Racing Mount Pleasant
- Mishima
- Lip Critic
- Los Punsetes
- Kelsey Lu
- John Talabot
- Full of Hell
- Mabe Fratti
- Don Caballero
- Carlos de Jacoba & Ciutat
- S.A.S.S. (Saoirse, Moxie, Peach, Shanti Celeste)
- Aeronave Adolescente
- Carré
- El Buen Hijo
- Irenegarry
- Klara Lewis
- Lux Lisbon
- Mad Miran B2B DJ Zero
- Malibu
- Mark Fell & RP Boo Live
- Memory Palace
- Naone
- Oceanic (Live AV)
- Perfecto Miserable
- Picture Live
- Piss
- Polygonia Live
- Roly Porter
- Sky H1 Live
Sábado 5 de junio
- Doechii
- Hayley Williams
- Adéla
- Lola Young
- Prospa
- Skrillex B2B NinaJirachi (closing set)
- Caroline Polachek
- King Gizzard and the Lizard Wizard
- Esdeekid
- Arca
- Theodora
- Shygirl
- Dinosaur Jr.
- Hearts2Hearts
- Muna
- Bonnie “Prince” Billy
- DIIV
- Erin LeCount
- Santiago Motorizado
- Abhir
- Alcalá Norte
- Dove Ellis
- Rebe
- Simian Mobile Disco
- Jesu
- Boygirl
- Twisted Teens
- Tirzah
- Prostitute
- Andy Stott
- Bae Bae
- Bashkka B2B Mike Servito
- Blanco Palamera
- Dani Dicostas
- Dulce Gazella
- Jump Source Live
- Luwutang B2B Konduku
- Loradeniz
- Marta Salogni Live
- Mori
- Plo Man
- DJ /rupture
- Sonido Underground: DNGDNGDNG & Phran
- DJ Stingray 313 Live
- Victoryland
- Warning