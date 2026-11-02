3, 4 Y 5 DE JUNIO

Primavera Sound 2027 desglosa sus artistas por días, con Fontaines D. C. y Doechii de cabeza de cartel

El Primavera Sound ya ha desglosado su cartel por días. 151 artistas y bandas cantarán entre el 2 y el 6 de junio de 2027, y en Europa FM te contamos cuándo cantará cada uno.

Doechii actuando en 2025 en California
Doechii actuando en 2025 en California | Getty Images

Europa FM

Madrid 02/11/2026 14:43

El Primavera Sound celebrará su 25ª edición del 2 al 6 de junio de 2027 en Barcelona, con el Parc del Fòrum como escenario principal. Y ya conocemos qué artistas cantarán cada uno de los días de la cita musical.

El cartel, formado por 151 artistas y bandas, combina grandes figuras internacionales, referentes de la música alternativa y nuevas voces de la escena actual. Entre los nombres más destacados figuran Doechii, Phoebe Bridgers, Fontaines D.C., Massive Attack, Turnstile, FKA twigs, The Chemical Brothers, Robyn, Hayley Williams...

En cuanto a la representación española, el cartel reúne a nombres como Bad Gyal, Alcalá Norte, Los Punsetes, Mishima, Viva Belgrado, Guillem Gisbert y pablopablo. También estarán presentes artistas como Metrika, Rebe, Irenegarry, El Buen Hijo, Blanco Palamera y Gazella, entre otros.

Jueves 3 de junio

  • Fontaines D.C.
  • Massive Attack
  • Turnstile
  • Robyn
  • Bad Gyal
  • Pavement
  • Kim Petras
  • Metronomy
  • Wallows
  • Snail Mail
  • Snow Strippers
  • Underscores
  • Brutalismus 3000
  • B2B ISOXO
  • Metrika
  • Joy Orbison
  • Atlas Sound
  • Greg Freeman
  • Juana Molina
  • Haute & Freddy
  • Sophia Stel
  • Westside Cowboy
  • Ear
  • Castle Rat
  • Friko
  • Gilla Band
  • Jersey
  • Alemeda
  • Vila Belgrado
  • Dame Area
  • Guillem Gisbert
  • Alex VS Alex
  • Al-Lèrgiques al Pol·len
  • Axolotes Mexicanos
  • Blackhaine
  • Blaya
  • Carmen Villain
  • Decoder
  • Eden Aurelius
  • DJ Fra
  • Headache
  • Ibrahim Alfa Jnr
  • Madra Salach
  • Napa
  • Pole
  • 1 2 3
  • Tatyana Jane
  • Tracey
  • Trickpony
  • Tristán
  • TTSFFU
  • Verushka B2B AdiCheaven

Viernes 4 de junio

  • Phoebe Bridgers
  • FKA twigs
  • The Chemical Brothers
  • Tinashe
  • Bleachers
  • ANOHNI
  • Angine de Poitrine
  • JT
  • Isaiah Rashad
  • Bicep Live
  • Boy Harsher
  • Pablopablo
  • Weyes Blood
  • Vashti Bunyan
  • Julien Baker
  • Converge
  • Akrilla
  • Have a Nice Life
  • English Teacher
  • Racing Mount Pleasant
  • Mishima
  • Lip Critic
  • Los Punsetes
  • Kelsey Lu
  • John Talabot
  • Full of Hell
  • Mabe Fratti
  • Don Caballero
  • Carlos de Jacoba & Ciutat
  • S.A.S.S. (Saoirse, Moxie, Peach, Shanti Celeste)
  • Aeronave Adolescente
  • Carré
  • El Buen Hijo
  • Irenegarry
  • Klara Lewis
  • Lux Lisbon
  • Mad Miran B2B DJ Zero
  • Malibu
  • Mark Fell & RP Boo Live
  • Memory Palace
  • Naone
  • Oceanic (Live AV)
  • Perfecto Miserable
  • Picture Live
  • Piss
  • Polygonia Live
  • Roly Porter
  • Sky H1 Live

Sábado 5 de junio

  • Doechii
  • Hayley Williams
  • Adéla
  • Lola Young
  • Prospa
  • Skrillex B2B NinaJirachi (closing set)
  • Caroline Polachek
  • King Gizzard and the Lizard Wizard
  • Esdeekid
  • Arca
  • Theodora
  • Shygirl
  • Dinosaur Jr.
  • Hearts2Hearts
  • Muna
  • Bonnie “Prince” Billy
  • DIIV
  • Erin LeCount
  • Santiago Motorizado
  • Abhir
  • Alcalá Norte
  • Dove Ellis
  • Rebe
  • Simian Mobile Disco
  • Jesu
  • Boygirl
  • Twisted Teens
  • Tirzah
  • Prostitute
  • Andy Stott
  • Bae Bae
  • Bashkka B2B Mike Servito
  • Blanco Palamera
  • Dani Dicostas
  • Dulce Gazella
  • Jump Source Live
  • Luwutang B2B Konduku
  • Loradeniz
  • Marta Salogni Live
  • Mori
  • Plo Man
  • DJ /rupture
  • Sonido Underground: DNGDNGDNG & Phran
  • DJ Stingray 313 Live
  • Victoryland
  • Warning